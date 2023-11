Hazánkban egyelőre nem vezették be a téli gumi kötelező használatát. Viszont a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útszakaszokon kihelyezhet "Hólánc használata kötelező" táblát. Ilyen útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Hazánkban a szöges abroncsok használata közúton tilos!

Ausztria:

November 1. és április 15. között, személygépkocsi és 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, télies útviszonyok esetén Ausztriában kötelező vagy minden keréken legalább 4 mm profilmélységű tél gumi vagy csak a meghajtott tengelyen a hólánc használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben szabad használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja és a hólánc nem károsítja az útburkolatot. A rendelet megszegői 35 €-tól 5000 €-ig terjedő büntetésre számíthatnak, ráadásul bizonyos esetekben a biztosítók sem térítik meg a nyári gumival felszerelt autókban keletkezett kárt. 3,5 tonna össztömeg feletti járművek esetén legalább a hajtott tengelyen kötelező a radiál abroncsok esetén 5 mm, diagonál abroncsok esetén 6mm profilmélységű téli gumik használata. Továbbá a sofőr köteles hóláncot tartani a járműben.

Csehország:

November 1. és április 30. között a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járművek esetén, legalább a hajtott tengelyen, legalább 6 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező Csehországban azokon az útszakaszokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát szintén táblák jelzik.

Franciaország:

Franciaországban általánosan nem kötelező a téli gumik használata, viszont a hólánc kötelező tartozék, amelynek használata a táblákkal jelzett szakaszokon kötelező.

Horvátország:

Jeges útviszonyok vagy 5 centiméternél nagyobb hó esetén Horvátországban kötelező hóláncot tartani az autóban. Téli útviszonyok között kötelező legalább a hajtott tengelyen a téli vagy négy évszakos gumiabroncsok használata. Lika és Gorki Kotar körzetében kötelező a hólánc használata.

Luxemburg:

A téli gumi nem kötelező, de ajánlott. Érdekesség, hogy tilos a vegyes felszerelés (pl. elől téli, hátul nyári) alkalmazása.

Németország:

Kötelező előírás nincs, viszont aki havas-jeges úton nyári gumival közlekedik, az 40 €, aki a forgalmat akadályozza (pl. elakad a nyári gumival), 80 € büntetésre számíthat. A hólánc használatát táblák szabályozzák. Téli guminak minősülnek az M+S és hópihejelzéssel ellátott gumik, a minimális profilmélység 1,6 mm. Teherautók és autóbuszok esetében elegendő csak a meghajtott tengelyre téli gumikat felszerelni.

Olaszország:

Időjárástól függ, a sípályákra vezető utakon kötelező lehet a téli gumik és a hólánc használata. Aosta-völgyben október 15. és április 15. között kötelező a téli gumi használata.

Svájc:

Svájcban nem kötelező a téli gumi, viszont elvárás az útviszonyoknak megfelelő felszerelés. Ha valaki nyári gumival balesetet okoz vagy elakad, a magas bírságon és kártérítésen túl a mentési költségek megfizettetésére is számíthat. A hólánc használatát táblák szabályozzák.

Szerbia:

November 1. és április 1. között, ha az időjárási viszonyok indokolják, Szerbiában kötelező a téli gumi vagy a hólánc használata.

Szlovákia:

Személygépkocsik esetében nincs dátumhoz kötve, viszont ha az utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor Szlovákiában kötelező mind a négy keréken legalább 4 mm profilmélységű téli gumi használata. Ennek hiányában a büntetési tétel 60 €. Teherautók és autóbuszok az időjárási és útviszonyoktól függetlenül november 15. és március 31. között legalább a hajtott tengelyen kötelesek téli gumit használni. Fontos! Az autópályákon mérik az előírt (70 méter) követési távolság betartását!

Szlovénia:

November 15. és március 15. között Szlovéniában kötelező a téli gumi használata, ebből azonban elég kettő is. 5 centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik.

Románia:

Romániában 2011-től november 1. és március 31. között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet vagy forgalmi akadályt, az a kártérítésen és a mentési költségeken túl 400-2000 lej büntetésre számíthat, továbbá a biztosító is elutasíthatja a kárigényét.

Finnország, Lettország, Litvánia, Észtország:

December 1. és március 1. között kötelező minden járművön a téli gumi.

Svédország, Norvégia:

Belföldieknek kötelező a téli gumi és a hólánc, bár szinte mindenki szöges abroncsot használ télen.

Belgium, Dánia, Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia, Oroszország:

Nem kötelező, de ajánlott a téli gumi és a hólánc - írja a katasztrófavédelem.