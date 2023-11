Az ünnepség kezdetén Mihovics József polgármester köszöntötte a megjelenteket és arról beszélt, hogy Szent Márton ünnepe az egyik legrégibb hagyományuk, s bár a Márton-nap országszerte jelentőséggel bír, a tótszentmártoniaknak ez a nap ennél többet jelent. Van mit megőrizni, tovább éltetni – hangsúlyozta a település vezetője, főként ha ezen hagyományőrzés által összehozhatnak egy igazi családias eseményt, ahol a falu apraja-nagyja jól érezheti magát. Ebben sokat segített, hogy az ünnepi műsort lámpás felvonulással is kiegészítik.

Felidézte a polgármester Szent Márton életútját is, aki a korai kereszténység időszakában eltért a neki választott úttól, helyette megkereste a sajátját, végül püspökké választották, miközben nem feledkezett meg a szegényekről, az őszinte szolgálatról, melynek lényege: tenni a közösségért, az emberekért.

Végül hozzátette: jó érzés látni, hogy a hagyományok tisztelete, a régmúlt időkre emlékezés megmarad összekötő kapocsnak a mai felgyorsult világban.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait Szent Márton napjához kapcsolódva. Mint mondta: november 11-e hosszabb ideje ünnep az emberiség történetében, mint amióta Szent Márton napja lett. A mezőgazdasági időszak végét, ami erre a napra esik, már a római korban is megünnepelték, ekkor volt az újbor, az új étel ünnepe és az év lezárását is jelentette, amit megünnepeltek. Ez az emlék kapcsolódott össze a keresztény kultúrkörben Szent Márton napjával és öröklődött tovább.

Az idei ünnepen díjátadóra is sor került, a község kultúrájáért díjat adományozta az önkormányzat Gyuricz Józsefnek, aki a helyi kulturális egyesület elnöke, tagja az énekkarnak, képviselő-testületi tag és a helyi horvát önkormányzat elnöke.

A kulturális műsor mellett a gyerekkel lámpásjárást is tartottak a Szent Márton-szoborhoz.