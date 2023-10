Az „Út a Hévíz SK-n keresztül az Illés Labdarúgó Akadémiára” című program bemutatásakor Szabó Imre, a fürdővárosi klub elnöke és Illés Béla, a vasi akadémia alapító igazgatója írta alá a dokumentumot.

Szabó Imre az ez alkalomból tarott sajtótájékoztatón leszögezte: az évtizedes gyakorlati együttműködés után immáron második alkalommal írnak alá megállapodást, amely megtiszteltetést jelent a hévízi klubnak. Ezzel a gyerekek számára még inkább motiváló utat tudnak biztosítani, és ez egyben rang a Hévíz SK számára, amely jelzi az itteni utánpótlásnevelő munka értékét, minőségét.

Illés Béla arról beszélt: próbálnak minél több partnerkapcsolatot kialakítani, ezzel is szolgálva a térségbeli gyerekek fejlődését.

– Amikor 2007-ben elindítottuk az akadémiát, könnyű helyzetben voltunk, hiszen az ország minden részéből érkeztek hozzánk játékosok – folytatta a 64 válogatott mérkőzésén 15 gólt jegyző egykori támadó középpályás –, de azóta tíz akadémia alakult Magyarországon, ezért Szombathely 150 kilométeres körzetében alakítottunk ki partnerkapcsolatokat, hogy megtaláljuk a tehetséges fiatalokat. Hévízzel mindig is jó volt az együttműködésünk, sokan kerültek hozzánk a fürdővárosból, és bízom abban, hogy a legtehetségesebb játékosok továbbfejlődését a jövőben is tudjuk biztosítani, segíteni.

Damina László, a Hévíz SK labdarúgó szakosztályának vezetője emlékeztetett: Czafit Richárd volt az első, aki Hévízről az Illés Akadémiához került, s onnan a korosztályos válogatott tagja lett.

Azóta többen is bejárták ezt az utat, és számosan első- és másodosztályú, sőt: külföldi klubokhoz kerültek.

– Öt-hat éve pedig nagyon intenzív és hatékony szakmai kapcsolat alakult ki közöttünk, amely segíti a mi munkánkat is – fogalmazott a szakember. – Ezt most újra szentesítjük egy szerződésben, de a napi munka ettől függetlenül is rendkívül jól működik a két klub között. Ennek eredményeként a jövőben még több játékosnak tudunk olyan szakmai utat vázolni, amely a minőségi felnőtt futballba vezet. Körzetközpontként ez fontos szerepünk, és ebben az Illés Akadémia kiváló partner.

A megállapodást Szabó Imre (balról) és Illés Béla írta alá, mellettük Bakos Roland

Fotó: Péter B. Árpád

Bakos Roland, az akadémia szakmai igazgatója azt hangsúlyozta: a működőképes gyakorlatot tartják szem előtt, hiszen az a kézzel fogható.

– Zöld-fehér a vérünk, ezt jelzi az is, hogy minden partnerklubunknak ez a színe. Persze, nem ez alapján választunk, de így hozta az élet. A lényeg azonban az, hogy valamennyi velünk együttműködő egyesülettel megismertetjük a munkánkat, filozófiánkat; ez is része annak az MLSZ-célkitűzésnek, hogy az utánpótlásképzés felmenő rendszerben működjön Magyarországon. Mi, hozzáadott értékként, sportiskolát üzemeltetünk, figyelve arra, hogy egy fiatalnak úgynevezett kettős életpályamodellt kínáljunk – mondta Bakos Roland.

Az önkormányzat erejéhez mérten mindenben segíti a klubot, képünkön Papp Gábor (balról) és Damina László

Fotó: Péter B. Árpád

Papp Gábor, Hévíz polgármestere emlékeztetett, a hévízi sportélet fő szponzora az önkormányzat, s az Illés Akadémiával való együttműködést illetően is stratégiában gondolkodnak.

Úgy folytatta: jó pár nehéz esztendő után az utóbbi időkben a labdarúgásban is jönnek a sikerek, és ez nemcsak országos szinten, hanem Hévíz vonatkozásában is igaz.

Út a sikerhez. Az újabb megállapodást Szabó Imre és Illés Béla írta alá, mellettük (balról) Damina László, Papp Gábor, illetve Bakos Roland

Fotó: Péter B. Árpád

– A gazdasági nehézségek ellenére túléltük az elmúlt néhány esztendőt – szögezte le Papp Gábor. – Ezt bizonyítja például, hogy ma is több mint 300 gyermek futballozik Hévízen. Az Illés Akadémiával való kapcsolat pedig a továbblépés lehetőségét kínálja azoknak, akik kiemelkednek ebből az inspiráló közegből, közös, felmenő rendszerű stratégiánk a szakmai és az emberi hátteret is biztosítja.