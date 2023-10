Régi tervük valósult meg a könyvtárosoknak azzal, hogy kistelepülések mutatkoztak be náluk. A megnyitón Lapath Gabriella elmondta: az Országos Könyvtári Napok idei szlogenje a Hídépítők – A könyv híd, a könyvtár összeköt. Ez igaz is az intézményre, hiszen a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (KSZR) keresztül 50 kistelepülési könyvtárat látnak el szolgáltatásokkal, köztük az őrségi Nemesnép, Márokföld és Szentgyörgyvölgy falvakat is.

A megnyitón Horváth László, Lenti polgármestere szólt az egybegyűltekhez, majd a három települést mutatták be azok képviselői, illetve osztottak meg érdekességeket képes vetítés mellett.

Szentgyörgyvölgy polgármesterétől, Varga Zsuzsannától megtudhatta a hallgatóság, hogy Pityerdombon, Szentgyörgyvölgy és Márokföld határán újkőkori település nyomaira bukkantak, a legfontosabb innen származó lelet a szentgyörgyvölgyi tehénszobor, mely a Nemzeti Múzeumban található. Varga Géza íráskutató szerint a rajta található jelek székely rovásírással elolvashatók. Szentgyörgyvölgy, ahogy a többi környező falu őrtelepülés, évszázadokkal ezelőtt az itt élők szabadok voltak, határőrzésért kapták nemességüket. A falunak több nevezetességét is bemutatta a polgármester, köztük a katolikus és a református templomot, a két felekezet régi iskolaépületeit, a térségre jellemző kódisállásos házat, valamint a Császár-kúriát, ahol interaktív helytörténeti gyűjteményt hoznak létre. Szólt a fejlesztésekről és a közösségi életről is.

Szabó István, Márokföld polgármestere arra mutatott rá, hogy mindhárom település „legfalu”. Nemesnépen található a legnagyobb őrségi harangláb, Szentgyörgyvölgyön az Őrség legnagyobb református temploma. Márokföld pedig azért „leg”, mert itt található a leggazdagabb sökfás (fa fejfás) temetője, ami a református kultúra része. A másik elsősége Márokföldnek egy 1325 környéki adománylevél, ami az őrségi települések közt a legősibb. A falu látványosságairól is szólt, köztük az éppen megújítás alatt álló levendulásról, az energiaparkról, a tündérkertről, a haranglábról, de arról is, hogy az utóbbi 15 évben szinte megduplázódott a falu lélekszáma.

Nemesnép érdekességeit Németh Gabriella, a három település közművelődési szakembere tárta a hallgatóság elé. A falu történetének áttekintése mellett megmutatta a szoknyás haranglábat, a katolikus kápolnát, illetve egy a 18-19. század fordulóján történt szokatlan peres ügyről is szólt, aminek az lett a vége, hogy a falu népét 1 hónap „szobafogságra” ítélték. Emellett azt is megtudhatták, hogy a település átkelőhely a magyar-szlovén határon.

Az előadások között a településekről érkezett Vastaps és a Függönyt fel! színjátszókörök előadói léptek fel. A rendezvényen Flamisch Péter akusztikus instrumentális világzenei előadó művészi gitárjátékával járult hozzá a bemutatkozó est sikeréhez. Az eseményhez kapcsolódó kiállítás október 28-ig tekinthető meg a könyvtárban.