Irodalmi beszélgetés Szendrey Júlia évfordulóján Keszthelyen

A Balatoni Múzeumban "Nem csupán szavakat, de eszméket írna le a tollam " címmel rendezett konferencián emlékeztek meg az egyik legismertebb keszthelyi, Szendrey Júlia halálának 155. évfordulójáról a közlmúltban, tájékoztatott Szemes Péter esztéta. Noha nevét elsősorban nagy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor múzsájaként, feleségeként ismerik, maga is jeles alkotó volt, értékes verseket, meséket, mesefordításokat, naplójegyzeteket, levelezést hagyott az utókorra. Szerdán, Keszthelyen a Szendrey-emlékháznál történt koszorúzást követően, az idén 125 éves Balatoni Múzeum tematikus időszaki kiállításához ("Petőfi, Szendrey, Keszthely") illeszkedve, Szendrey Júlia életének eseményeit és az életmű sokszínű szépségét mutatta be Gyimesi Emese irodalomtörténész és Lukács Gábor egyetemi docens, Szendrey-kutató beszélgetése. A rendezvényen Manninger Jenő polgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy a város büszke neves szülöttére és nemcsak kötelező feladatának, hanem erkölcsi kötelességének is tartja a Szendrey-örökség őrzését, a kultusz ápolását és építését. Németh Péter múzeumigazgató bejelentette, hogy az időszaki kiállítás két héttel meghosszabbítva, szeptember 30-ig várja az érdeklődőket, elsősorban a diákokat.

Spicces dödölle és más különlegességek Nagykanizsán

Pénteken kezdődött, majd szombaton a hagyományos főzőversennyel folytatódott a 17. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál Nagykanizsán. A csodálatos időjárás, a bor- és gasztronómiai kínálat, a főzőverseny és a kulturális programok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a látogatók megtalálják számításukat az eseményen. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a pénteki nyitónap remekül sikerült, rengeteg kanizsai és környékbeli látogatót vonzott az esemény, az esti koncertre több ezren érkeztek az Erzsébet térre. Bormustrát is tartottak pénteken, hét borház nedűit a Szabadtűzi Lovagrend sommelier tagjai alkotta zsűri értékelte.

Szombaton 10 főzőcsapat tagjai készítettek dödöllét, illetve tájjellegű ételeket, melyeket a Szabadtűzi Lovagrend három mesterszakácsa értékelt, az eredményhirdetést délután tartották. A nap folyamán helyi és a városkörnyék művészeti csoportjai, zenekarai szórakoztatták a fesztiválra érkezőket a nagyszínpadon, a fő attrakció pedig este az Ottawan francia popzenekar koncertje volt, a rendezvényt a kanizsai Zero zenekar utcabálja zárta.

Hegesztőművészek viadala zajlott Zalaegerszegen

Országos versennyel egybekötött szakmai találkozónak adott helyet a zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont. A „Focus-ban a művészet 2023” című viadalt és fórumot a hegesztéstechnikai eszközöket forgalmazó tápiószelei REHM Hegesztéstechnikai Kft. szervezte. A tudás átadása és annak megmérettetése volt a rendezvény célja, ahol tizenkettő, a szakmájában kiváló hegesztő versenyzett az elsőségért, akiket segítőik kísértek. Kámán János, a Pylon-94. Kft. ügyvezetője elmondta, örülnek, hogy Zalaegerszegre hozhatták a rendezvényt, a cég számára rendkívül fontos a hegesztés a gépipai szakmákon belül. Minden lehetséges módon népszerűsíteni szeretnék például a kézi ívhegesztést, tette hozzá. A duális képzésben résztvevő cég arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy rendkívül nagy szükség van a hegesztőszakma tovább éltetésére. Nagy András, a képzőközpont igazgatója hangsúlyozta, a szakmai nap kiváló alkalmat biztosított a pályakezdők számára is, ugyanis a verseny mellett előadások és bemutatók sorozata demonstrálta a szakma szépségeit, kihívásait, aktualitásait. A hegesztő robotoktól kezdve a lézeres szkennereken át a legmodernebb munkavédelmi eszközöket mutatták be.

Gálaestet tartottak a megyei kórház születésnapja alkalmából

A fennállásának 175. évfordulóját ünneplő Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház In-fúzió címmel rendezett gálaestet. A programot a Hevesi Sándor Színházban jól ismert és neves fellépők közreműködésével tartották meg. A rendezvényről, s annak céljáról dr. med. habil. Gasztonyi Beáta, az intézmény igazgatója elmondta, ez nem egy jótékonysági program, hanem egy igazi gálaest, mellyel az volt a szándékuk, hogy élményt adjanak azoknak, akik kapcsolatban vannak a kórházzal, legyen szó páciensekről, volt és jelenlegi vezetőkről, munkatársakról. Vigh László országgyűlési

képviselő szerint köszönet illeti az elmúlt 175 év hőseit, azokat az ápolókat, orvosokat, akik folyamatosan azon dolgoztak, hogy a gondjaikra bízott betegek mielőbb visszanyerjék egészségüket. Úgy vélte, az intézményben jelenleg is kiváló gyógyítók tevékenykednek, akik előtt ezzel az eseménnyel is tisztelegnek. A nagyszabású gálaműsor – melyet Tompagábor Kornél rendező vitt színpadra - egy énekes produkcióval kezdődött. Az est folyamán több meglepetés is érte a nézőket. Az egyik az volt, amikor Balaicz Zoltán polgármester - tőle szokatlan szerepkörben - jelent meg a színpadon, és Dan Millmann A bátorságról szóló történetét olvasta fel. A sorozat a főigazgató saját, az orvosi hivatás nehézségeit és mindennapi problémáit humorral feltáró novellájával folytatódott. A gálán sztárvendégként Gubik Petrát hallhatta a közönség, akit Zalaegerszegre két művésztársa, Kocsis Dénes színész és Kovács Adrián zongorista is elkísért.