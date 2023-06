Az önkormányzatok önként vállalva működtetik a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, ami az erre jogosult minden zalai településen, összesen 206-on érhető el. Ezt Pácsonyi Imre, a vármegyei önkormányzat alelnöke mondta el érdeklődésünkre. Az ezer lélekszámnál kisebb településen falugondnoki szolgálat működhet, míg ott, ahol hetvennél is kevesebben élnek, tanyagondnok segít elsősorban a szociális feladatok ellátásában.

A tanfolyam egyik résztvevője volt Oláh János, aki a 140 lakosú Fűzvölgy falugondnoka. Mint mondta, a település korábbi falugondoka felmondott, ekkor pályázta meg az állást. Autóbuszos személyszállításban szerzett tapasztalatait is jól tudja hasznosítani hiszen emberekkel kell foglalkoznia ez után is, tette hozzá.

Dr. Pál Attila köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Arany Gábor



A vármegyei önkormányzatok 2021 óta szervezhetnek ilyen alapképzést, és a zalai azóta harmadik alkalommal vállalta magára ezt a felkészítést, amelynek részeként a 26 jelentkező április-májusban elméleti ismereteket szerezhetett. Emellett Szentgyörgyvölgyön, Csatárban, Szilvágyon és Zalaszentgyörgyön gyakorlati konzultációkra is sor került. Ezeken megismerhették a településvezetői és a falugondnoki beszámolókból a helyi feladatokat, ellátásuk módját. Emellett részt vettek kommunikációs tréningen, valamint gépjárművezetés-technikai bemutatón is, ez utóbbit a rendőr-főkapitányság szakemberei tartották. Ezt követően június 13-án szóban vizsgáztak, és ekkor védték meg a háromtagú bizottság előtt az írásban beadott dolgozatukat is.

A polgármesterek után a falugondnokok azok, akiknek mindent tudni kell a településekről, fogalmazott dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki a tanúsítványokat a megyeházán átadta az eredményes vizsgát követően. Mint köszöntőjében kiemelte, az ország településeinek 90 százaléka ötezer lakosnál kevesebbet számol, ezekben hárommillióan élen. Zalában csak négy település nagyobb ötezer lakosúnál, de a kisebbekben is biztosítani kell a szolgáltatásokat, a megfelelő életminőséget. Ehhez nyújt segítséget például a Magyar falu program, ami támogatja a falubuszok beszerzését is. Mindez azonban nem elegendő, ha nincsenek hozzá felkészült szakemberek, akik ezeket működtetik. Ők a falugondnokok, akik a települések népességmegtartó képességét és ezzel jövőjét is szolgálják, tette hozzá.