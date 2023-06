Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt tegnapi tájékoztatóján. Elmondta: az ünnepélyes megnyitót 15.30-kor tartják a felújított Salla Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében, ahol Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mondanak beszédet. Ugyanitt kerül sor az önkormányzati elismerések átadására is. Ezt Bischofné Hesinger Katalin író-költő, művelődésszervező Tér-Idő című képzőművészeti kiállításának megnyitója követi szintén a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban, majd a nap folyamán, illetve vasárnap kulturális, közösségi és szórakoztató programok egész sora vár az érdeklődőkre, hiszen az is céljuk, hogy tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínáljanak a városban élőknek és a településre ellátogatóknak. A kulturális programkínálat egyik kiemelkedő eseménye lesz az ausztriai testvérváros, Bruck an der Mur ajándékműsora, amit Varázskeringő címmel mutatnak be szombat este.

Vasárnap rendezik meg többek között a már szintén hagyományos városi reggelit, a civil szervezetek és baráti társaságok ügyességi versenyét, lesz továbbá színjátszó és íjászbemutató, ezen a napon lép fel a városban Kis Grófo és ad koncertet a Lord zenekar, továbbá a Borosán-völgyi kegyhelynél ünnepi szentmise is várja a híveket. A polgármester hozzátette: bár nem tartozik közvetlenül a város napi rendezvénysorozathoz, de ugyancsak a hét végén nagyszabású off-road program is lesz Zalalövőn.