A hévízi dalos kör bibliai zsoltárokat is énekelt népdalok dallamára, a zalaváriak pedig a jól ismert keresztény dicsőítő éneket, a Te erőt adsz! című szerzeményt is előadták. Az est végén a két együttes közösen mutatta be az Erdő mellett estvéledtem című magyar népdalt, együtt dalolva a publikummal: „Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát. Bátorítsa szívünk álmát, adjon Isten jó éjszakát”.

Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor a koncert kezdetén azt mondta: „az énekhang Istentől jövő drága tálentum”, s ezúttal így dicsőítik az Urat, hálát adva azért, „,mert magyarok vagyunk, csodálatos nemzeti kultúrával, gazdag népdalkinccsel”.

Holczerné Szabó Ágnes, a Tiszta Forrás Népdalkör vezetője arról beszélt, Kodály Zoltán és Bartók Béla 40 ezer magyar népdalt gyűjtött, ma pedig már 200 ezret tartalmaz a Magyar Zenetudományi Intézet archívuma.

A két dalkör közösen is fellépett az esten, együtt énekelve az Erdő mellett estvéledtem című magyar népdalt

Fotó: Péter B. Árpád

– Ők persze nem azért dolgoztak, hogy a népdalok adattárban porosodjanak, hanem, mint Kodály hangoztatta: ezek életet akkor kapnak, ha ismerik azokat. „A népdal mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje” – idézte Holczerné Szabó Ágnes. – Mi is azon fáradozunk, hogy életben tartsuk ezt az örökséget, arról sem megfeledkezve, hogy annak közösségformáló és összetartó ereje is igen nagy.

Az est végén Péntekné Vizkelety Márta bejelentette: a sorozat negyedik tavaszi koncertjét június 9-én, pénteken rendezik, amikor László Attila, a 2012-es Csillag születik győztese lép fel a protestáns templomban. Ő ezúttal egyházi énekeket is előad, illetve műsorán szerepelnek – a világi slágerek mellett – magyarsággal kapcsolatos dalok, hiszen hangversenyét néhány nappal a trianoni évforduló után rendezik. Ezért felcsendül például a Nélküled is.