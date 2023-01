Először a 4 ezer évvel ezelőtt virágzott babiloni birodalomban – ahol márciusban, vetés idején indult az új esztendő – tartottak újévi ünnepséget, s a 12 napos vigadalom során ígéreteket tettek az istenségeknek. A rómaiak már a Janus istenről elnevezett januárban kezdték az évet, és fogadalmat tettek a kétarcú, az időben hátra és előre is tekintő istennek. A mai ember is fogadkozik: egészségesebb élet, rendezett pénzügyek, új életmód, alacsonyabb testsúly érdekében. Egyes amerikai statisztikák szerint a felnőtt lakosság fele tesz újévi fogadalmat, ám csupán 10-20 százalék tartja is be azt. Pszichológusok szerint ez nem azt jelenti, hogy adjuk fel, inkább módosítsunk a vállalásainkon: legyenek konkrétak és elérhetők.