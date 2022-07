A járművek dinamikai képességei mellett az önvezető technológiák tesztelésére is alkalmas tesztpályáról, a különböző beruházásokról Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos adott tájékoztatást. A politikus elmondta: nagy mérföldkő a térség és az ország életében a számos innovatív- és jövőbemutató funkcióval rendelkező létesítmény, amelyet márciusban adott át Orbán Viktor miniszterelnök.

– Az avató után sem került pont a járműipari tesztpálya kivitelezésének végére – emelte ki Vigh László. – Tovább folynak, jelenleg is zajlanak különböző építkezések. Azt szoktam mondani: a tesztpálya „sosem” készül el teljesen, hiszen mindig lesznek új kérései, új igényei a járműgyártóknak, s mi eszerint alakítjuk a fejlesztéseket – összegezte az országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

Hangsúlyozta azt is: a ZalaZone járműipari tesztpálya nemcsak az ismert, sokoldalú tulajdonságai miatt egyedi. A létesítmény fejlesztési környezete megalapozza az évek folyamán – egyebek közt a mesterséges intelligencia-fejlesztéssel, innovatív közlekedési megoldásokkal, autonóm járművekkel – egy

jól működő ökoszisztéma létrejöttét különböző egyetemek, kutatóintézetek és cégek számára.