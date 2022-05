Már második esztendeje tartanak Mária-koronázást a bazilikában. Mezei András plébános Amerikából „hozta haza” az ötletet, s fontosnak tartotta e hagyomány újraélesztését a helyi közösségben is.

– Anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat, s ezzel egyidejűleg égi édesanyánkat is köszönteni kell – szögezte le. – Máriának egyházunkban megkülönböztetett tisztelet jár, éppen ezért fontosnak tartom, hogy kifejezzük gyermeki szeretetünket és hűségünket a Szűzanya előtt.

Történelmi tény: Szent István a halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát, s azóta a nemzet a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteli a Szűzanyát. Mezei András kiemelte: a máriás lelkületet meg kell őrizni, és tovább kell adni az új generációnak is. A szentmisén köszöntötték az édesanyákat, majd a diákok megkoronázták a Szűzanya szobrát, és egy-egy szál rózsát ajándékoztak neki. A Mária-koronázást idén már Várvölgyön is megtartották.

A szervezésben és a szentmisén közreműködtek a Család Általános Iskola tanulói, valamint a Nagyváthy néptáncegyüttes tagjai.

A katolikus hagyományban május a Szűzanya hónapja. 1954-ben XII. Piusz megírta a Fulgens corona kezdetű pápai körlevelét, amelyben elrendelte, hogy május 31. legyen Mária királynői méltóságának napja. Száz évvel korábban, 1854-ben pedig IX. Piusz kihirdette a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és személyesen helyezte fel a Szent Péter-bazilika kórusán lévő Immaculata-képet.