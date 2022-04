Többek között erről is beszélt köszöntőjében Gyarmati Antal, a házigazda település, Zalalövő polgármestere, majd hozzátette, a találkozót azért tartják hasznosnak, mert a részt vevő települések közel azonos mérete miatt nagyjából hasonló nehézségekkel küzdenek, a kezelési módokról pedig tanulhatnak egymástól. Az eseményen szóba került a fluktuáció – ami a hivatalokat éppúgy érinti, mint a műszaki-­karbantartói állományt –, ami­nek az az oka, hogy az alacsony szintű állami normatívák miatt az önkormányzatoknál kevesebbet lehet keresni, mint a versenyszférában.

Szó esett a pályázatokról is, elhangzott: az elbírálás hosszú, a tervezéskori árak jelentősen emelkedhetnek a végére, de probléma az energiaárak drasztikus növekedése is. Az egyetemes szolgáltatókhoz va­ló csat­lakozás némi könnyebbséget jelenthet, most ezen dolgoznak az önkormányzatok.

Terhet jelent még a kisvárosi önkormányzatok számára a közműhálózatok állapota, egyes helyeken az ivóvízvezetékeket kellene mielőbb felújítani, máshol a szennyvíztisztítók korszerűsítésére lenne szükség. Ezeket a beruházásokat önerőből egyikük sem tudja megvalósítani.

Az ukrán menekültek befogadása szintén szóba került, a jelenlévők közül ez Pacsa városát érinti a legnagyobb mértékben.

A tárgyalások során egyedi problémákról is beszéltek a polgármesterek. Zalakaros számára jelentős bevételki­esést okozott a koronavírus-­járvány miatti gyengébb idegenforgalmi szezon, Pacsán pedig egy helyi szinten jelentős üzem leállása nyomán csökkent számottevően a helyi iparűzésiadó-bevétel.