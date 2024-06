Ennek lényege szerint az ügyben vádlottá lett 24 éves babosdöbrétei nő élettársával tartózkodott vendégként egy nagykanizsai hotelben 2024. január 16-án. A szobájukkal szemben elszállásolt nő ittas állapotban hangosan énekelt a szobájában, emiatt őt a hotel két dolgozója is megkérte, hogy a többi vendég nyugalma érdekében fejezze be a hangoskodást. Erre részeg nő a hotel dolgozóinak azt állította, hogy a vele szemben levő szoba lakói is hangoskodtak, és a babosdöbrétei nő szidalmazta, fenyegette is. Ezen a két nő összeveszett, egymás haját tépték, majd a babosdöbrétei nő a dulakodásban földre zuhant ellenfelét ököllel többször arcon ütötte, eltörve az orrcsontját. A verekedésnek az vetett véget, hogy a hotel személyzete rendőri segítséget kért.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség a nővel szemben testi sértés bűntette miatt emelt vádat, közölte az eljárásról tájékoztatva dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.