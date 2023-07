Vasárnap két helyszínre is kivonultak tűzoltók a szén-monoxid-érzékelők jelzésére. A katasztrófavédelem beszámolója szerint vasárnap délután egy óra tájt szén-monoxid keletkezett Nagykanizsán egy Teleki utcai lakóház fürdőszobájában, ahol a gázbojler hibásan működött. A lakók a szén-monoxid-érzékelő jelzésére kimenekültek a házból. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiszellőztették a lakást, és lekapcsolták a gázkészüléket. A gázszolgáltatót is értesítették az esetről. Pár órával később Zalaegerszegen egy Katona József utcai családi ház fürdőszobájában is szén-monoxid keletkezett zuhanyozás közben. A szén-monoxid-érzékelő jelezte a veszélyt, és a lakók elhagyták az épületet. Az öt óra körüli percekben riasztott tűzoltók megmérték a gáz koncentrációját, és kiderült, hogy magas. A gázkészüléket leállították, és átszellőztették a házat. A gázszolgáltatót itt is értesítették. Egyik esetben sem szenvedett senki mérgezést.