Ugyanitt máskor is próbálkozott, szeptember 22-én délelőtt jelent meg a boltban, és hat darab halkonzervet akart a ruhájába rejtve ellopni, ám ekkor a biztonsági őr tetten érte. Szeptember 11-én reggel az Aldi áruházat kereste fel, hátizsákjába 37 darab Milka csokoládét rejtett el, és a 44 ezer forint értékű édességgel a kasszasoron át fizetés nélkül távozott. Másnap ugyanitt próbálkozott, élelmiszereket, kozmetikumokat pakolt a bevásárlótáskájába, és megint fizetés nélkül akarta elhagyni a boltot, ám a biztonsági őr tetten érte. Járt a Kalmár utcai Spar áruházban is, ahol szeptember 24-én délelőtt egy üveg whiskyt próbált ellopni, de a biztonsági őr tetten érte. Lebukott október 17-én Zalaegerszegen is, amikor az Tesco áruházban 7 doboz Milka csokoládét rejtett a nadrágjába, hogy aztán fizetés nélkül távozzon velük. A kijáratnál azonban a biztonsági őr feltartóztatta, és öt doboz csokoládét megtalált nála, de ezzel az áruház kára nem csökkent, mert az édességek eladhatatlanná váltak állapotuk miatt.

A fiatal férfi ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség többrendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat.