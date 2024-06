A virágok ősidők óta fontos szerepet játszottak az amerikai indián törzsek életében. Leveleit szőtték, gyökerét szappanként és gyógyszerként is használták. Európába a 16. században kerültek dísznövényként, s hamarosan elterjedtek a kertekben. A 18. században telepítették be Magyarországra és azóta kedvelt dísznövénynek számít. Kedves legenda is kapcsolódik a jukkához, amely egy indián lányról, s harcos szerelméhez kapcsolódik. A legény csatába indult, a lány hűségesen várt rá, s a jukka tövét a könnyeivel öntözte, mígnem az kivirágzott. A harcos, aki győztesen tért haza, a jukka virágait látva megtudta, hogy szerelme hűségesen várt rá. Mint ahogy a kertünkben mi is arra várunk, hogy a virág szárba szökkenjen, s kivirágozzon.