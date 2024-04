A kökény erdő szélek áthatolhatatlanul sűrű, tüskés növénye, most hozza milliónyi virágát. A vőlegény bokréták is hasonlítanak a virágzását kezdő, de még bimbós kökény ágacskákra, mert, hogy ezek olyan finomak, olyan szépek, érdemes kitűzni őket a zakóra, netán a kalap szalagja mögé. Termése sötétes kék, innét a bevezetőben említett kökény kezdetű nóta. No, meg nótára is lehet fakadni tőle, ha a belőle készített likőrből, vagy a pálinkájából iszunk, nemrég olvastam, hogy egy mustrán a kökénypálinka lett az első. Felhasználják a gasztronómiában, s a népi gyógyászatban is. Virága hashajtó, a terméséből készült lekvár viszont hasfogó, de eleink leginkább vérnyomáscsökkentőként használták. A kökény viszonylag hosszan virágzik, s disze az erdők szélének, a mezei utak mentének.