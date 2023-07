A területi vérellátó intézettel együttműködve a retró véradóhetet a Magyar Vöröskereszt Zalaegerszegi Területi Szervezete évente két alkalommal szervezi meg. Nyáron és advent idején, mert ezekben az időszakokban a szabadságolások, leállások miatt kevesebb véradó jelentkezik, ám az egészségügynek szüksége van a készítményekre.

Zalában a Vöröskereszt 40 ezer véradót tart nyilván, közülük 15 ezer tekinthető aktívnak, azaz időről időre ad vért, árulta el érdeklődésünkre dr. Baracskai Józsefné, a karitatív szervezet megyei igazgatója. Azok száma, akik már tíznél is többször nyújtották karjukat, eléri az ezret, a legalább 40-szer vért adókból 400-at tartanak nyilván, 140 a 75-szörös véradók száma és 110 tagot számlál a százasok klubja, azaz ők ennél is többször jelentek meg véradáson.

Az aktivitás azonban csökkenőben van, ennek kompenzálására a Vöröskereszt munkatársai rendszeresen mozgósítanak. Ez azt jelenti, hogy időről időre felveszik a kapcsolatot a nyilvántartott véradókkal. Telefonon, levélben, sms-ben keresik meg őket és kérik fel véradásra, amennyiben a donor egészségi állapota és életkörülményei ezt lehetővé teszik. A személyre szóló figyelem eredménnyel járt, mert az adatok szerint országosan és zalai szinten is öt százalékkal nőtt a véradók száma egy év alatt. Az olyan kiemelt alkalmakkor, mint a retro véradás, a vérellátó szolgálat munkatársai is mozgósítanak. A két szervezet együttműködésének eredményeként a tervezett véradásokat eddig mindig sikerült teljesíteni. Azaz hetente a 250-300 egység vért levették, ennyi donor jelent meg véradáson.

A retró héten július 24-től hétfőn és csütörtökön 8-18 óra, kedden és szerdán 12-18 óra, míg pénteken 8-12 óra között várják a donorokat, akiket sörrel, zsemlével és virslivel vendégelnek meg. A várakozás elkerülésére a véradásra az interneten előre lehet időpontot foglalni. Az egerszegi retró hét után hasonlót szerveznek Nagykanizsán is.

A véradás szabályai nem változtak, tehát az előzetes egészségügyi szűrés a szokásos módon zajlik.