Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Zalaegerszegi Területi Vérellátó

Zalaegerszeg, Zárda u. 4. Telefon: +36 92 314 419 Véradási időpont:

Január 9. 08:00 - 15:00

Január 12. 08:00 - 17:00

Január 13. 10:00 - 12:00

Keszthely, Transzfúziós Osztály (Ady Endre u. 2.)

Január 9. 13:00 - 16:00

Kiszállásos véradások:

Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) január 10. 13:00 - 17:00

Hévíz, Kórház (Schulhof sétány 1.) január 12. 11:30 - 14:00

Pacsa, Könyvtár (József Attila u. 1.) január 13. 15:00 - 17:00

Tudta? A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.