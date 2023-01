Az emberek életében fordulnak elő olykor kisebb - nagyobb egészségügyi problémák. Van úgy, hogy az ízületeink fájnak, a vérnyomásunk magas, szédülünk, szívritmuszavarokkal küzdünk, vagy a fejünk fáj állandóan. A gyakran oly ijesztő tünetek mögött pedig számtalan ok húzódhat. De mi lehet a baj? Mik állhatnak a tünetek mögött, és azt milyen módszerekkel kezelhetjük? A gyógyulási lehetőségeken túl pedig a megelőzésre és az egészséges életmódra is figyelmet kell fordítanunk: tudjuk, milyen gyakran kellene mozognunk, mennyi vitamint kellene szednünk, miért olyan veszélyes a túlsúly, vagy milyen alternatív gyógymódok segíthetnek lelkileg és testileg is a mindennapokban bennünk?

Februárban induló legújabb videós sorozatunkban orvosok, alternatív gyógyászok, specialisták, sportoktatók és különféle egészségügyi szakemberek segítenek egészségügyi kérdéseinkre megtalálni a válaszokat. Tartsanak velünk Önök is minden vasárnap reggel a zaol.hu oldalon.