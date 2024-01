A rendezvény szervezői december 24-én a szigligeti strandon fürdőruhára vetkőztek és bevitték a feldíszített karácsonyfát a Balatonba, amelyet január elsején a csobbanás résztvevői, ezúttal is nagy versenyfutás után hoztak ki a vízből.

A népszerű szigligeti újévi programot korábban is hatalmas érdeklődés övezte, most szintén több ezren érkeztek a strandra. Az ágyú 14 órakor dördült el, s indulhatott a nagy roham a fenyő irányába. A csobbanásra ezúttal is bárki jelentkezhetett, de csak azok mártózhattak meg a vízben, akik erre a helyi orvosi vizsgálaton engedélyt kapnak. Az új esztendő első napja kifejezetten szép, napos időt hozott, ami könnyítette a félezer fürdőruhára vetkőzött résztvevő vállalását, a január első napjára időzített csobbanást.

Fotókat és további információkat a likebalaton.hu oldalon olvashat.