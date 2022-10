A kormány ahogy a koronavírus-válság idején, úgy most is fontosnak tartja a beruházások ösztönzését. A világjárvány alatt a közvetlen külföldi beruházások globális szinten 42 százalékkal estek vissza, miközben Magyarországon 140 százalékkal nőttek. Most szintén kiemelt figyelem hárul a munkahelyek megőrzésére is.

Érdemes visszaidézni, hogy a kormány a járvány idején milyen lépéseket tett.