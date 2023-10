Bulvár-celeb 16 perce

Radics Gigi szeretne nyitott lenni a szerelemre

Az énekesnő és táncpartnere, Baranya Dávid meggyőzte a Dancing with the Stars zsűrijét és a nézőket is. Gigi sok gátlását levetkőzte a színpadon és a Borsnak is elárulta mi igaz a magánéletével kapcsolatos pletykákból.

Forrás: Hajdú-Bihari Napló Fotó: Kiss Annamarie

Barbie babaként nyűgözte le a zsűrit Radics Gigi és Baranya Dávid a Dancing with the Stars színpadán. Gigi az elképesztő hangi adottságait már számtalanszor megcsillogtatta. Szombati élő adásban cha-cha-t táncolt, és hamar kiderült, hogy nemcsak az éneklés van a vérében, de bizony a mozgása is zsigerien dögös. Úgy fest, a legjobbat hozta ki belőle profi táncpartnere, aki a műsor reggelén jelentette be közösségi oldalán, hogy feleségével az első közös babájukat várják. Radics Gigi mindenkit lenyűgözött a dögös táncával

Fotó: Bors / Szabolcs László A műsor után a lap elcsípte az énekesnőt, aki nem titkolta: megkönnyebbült, hogy túl vannak az első megpróbáltatáson. Az első akadályt nem is akárhogyan vette a páros, hiszen magasan ők kapták a legjobb pontokat, illetve a legjobb értékelést a zsűritől. A Borshoz több forrásból is az a pletyka jutott el, hogy a gyönyörű énekesnőnek új udvarlója van, miután szakított gyermeke édesapjával. A titokzatos férfi egy ismert énekes, akivel jó ideje ismerik egymást, de csak most alakulhatott át a kapcsolatuk, ha igazak a híresztelések. Mindenesetre megkérdeztük erről Gigit is, aki meglepődött a kérdés hallatán. Én nem tudok róla! Tyűha, micsoda frappáns kérdés! Nem tudok róla, de remélem, hogy a jövőben nyitott lesz a szívem a szerelemre, én szeretnék egy boldog párkapcsolatot – nyugtázta a csinos énekesnő.

