A Napról szóló pályázatokat várnak általános és középiskolásoktól

A Nap a fő témája a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) idei pályázatának, amelyre általános iskolás és középiskolás diákok munkáit várják.

A MANT pályázatot írt ki, amelyben olyan kérdések feldolgozását várja a diákoktól, mint például hogyan működik a Nap, milyen lehetett a múltja és milyen lesz a jövője, milyen veszélyekkel járhatnak a Napból érkező, nagy energiájú töltött részecskék, miben segíti és miben akadályozza a Nap az emberek bolygóközi űrutazását, mi az a napvitorlás, hogyan segíthetik a jövőben az űreszközök a napenergia még jobb hasznosítását a Földön.

A pályázatra lehet írásos dolgozatot vagy novellát írni, de a szabadon választható feladatok közt szerepel rajz, számítógépes grafika, poszter, bemutató, rövid videó készítése is. A kiírt témával kapcsolatban lehetséges internetes honlap, blog vagy Facebook-oldal létrehozása is, de a pályázók kitalálhatnak és leírhatnak kísérletet vagy számítógépes programot is. A pályázaton nem csak egyénileg, de 2-4 főből álló csapatokban is indulhatnak a diákok.

A pályázat beadási határideje: 2020. február 2.

A MANT által felkért szakértő zsűri három csoportban értékeli majd a beérkezett munkákat. A 11-14 éves korosztály három legjobbja értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. A középiskolások (15-18 évesek) közül a legjobb eredményt elérő pályázó térítésmentesen vehet részt a 2020-as MANT Űrtáborban. A látássérült diákok munkáit külön értékeli a zsűri az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen. A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó három fiatal egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben.

A pályázat pontos részleteiről a MANT honlapján lehet tájékozódni, ahonnan a részletes kiírás is letölthető.

Borítóképünk illusztráció