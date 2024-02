Gera Zoltán hétfőn leköszönt U21-es labdarúgó-válogatottunk szövetségi edzői posztjáról, klubedzői feladatot vállalt, néhány órával később pedig már annak örülhetett, hogy az NB II rangadóján az éllovas Nyíregyháza 1-0-ra nyert a tabellán második ETO FC Győr otthonában. Félreértés ne essék, Gera nem a nyírségiek kispadjára ült le, hanem a harmadik Vasaséra, a másodosztály élcsoportja pedig tizenkét fordulóval a vége előtt így áll: 1. Nyíregyháza 53, 2. Győr 42, 3. Vasas 41, 4. Szeged 38, 5, Kozármisleny 36. Vagyis az nagyjából borítékolható, hogy a Nyíregyháza jövőre már NB I-es lesz, a másik feljutó pedig a Győr, Vasas, Szeged trióból kerül ki, és Gerának jó esélye van arra, hogy az angyalföldieket visszavezesse az élvonalba.

Igaz, erre a menesztett Desits Szilárdnak is meglett volna az esélye, de miután a Vasas a legutóbbi öt meccsén csak kilenc pontot szerzett (2 győzelem, 3 döntetlen), a vezetőség úgy döntött, hogy váltásra van szükség. Gera Zoltán pedig igent mondott a felkérésre. Leszögezte, hálás a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, amiért 2019-ben pályakezdő edzőként rábízták az U21-es válogatott irányítását, ám arra jutott, hogy már inkább klubcsapatnál szeretne dolgozni, napi szintű gyakorlati munkát végezni, és ehhez a Vasas által kínált lehetőség ideális a számára. Kiemelte a piros-kékek játékoskeretét, de nyugodtan hozzátehetjük, hogy több megközelítésből is visszautasíthatatlan ajánlatot kapott.

Nem lesz annyira szem előtt, mint ha egy NB I-es csapat kispadján debütálna, és a túlzott szereplési vággyal nem vádolható Gera számára bizonyára ez is szempont volt. Maradhat a fővárosban, egy patinás klubhoz került, ahol nagy célt tűztek ki, hiszen a Vasasnál „természetesen” úgy gondolják, hogy az élvonalban van a helyük, a csapat pedig a másodosztályban az egyik legerősebb.

No persze, ha a szezon végén nem jön össze a feljutás, az nagy kudarc lesz, de ha Gerában van ambíció, és látjuk, hogy van, ezt a kockázatot 44 évesen vállalnia kellett.

A másik oldalról ugyanakkor a Vasas is nagy kockázatot vállalt, mert, lássuk be, a játékosként 97-szeres válogatott, a Ferencvárossal háromszoros magyar bajnok, az angol Fulham csapatával Európa-liga-döntős Gerának az U21-es válogatottunk szövetségi edzőjeként nem lett parádés a mérlege: 35 mérkőzésen 13 győzelem, 6 döntetlen és 16 vereség, 43-53-as gólkülönbség. Így most kétségkívül sokan meglepődtek a Vasas döntésén, ám afelől nem lehet vita, hogy Gera Zoltán bőven letett annyit a magyar futballban és tett a magyar futballért, hogy megérdemelje ezt az esélyt.