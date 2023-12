Dejan Sztankovics, a Ferencváros szerb vezetőedzője előszeretettel használja a hasonlatot: a bajnokság egy maraton, nem egy-egy mérkőzésen múlik a végeredmény, nem egy-egy mérkőzés alapján kell megítélni egy csapatot. Ezt mondta a Mezőkövesd elleni hazai 0–0, majd a 3–2-es paksi vereség után is. Igaza van, bár ahogy mondani szokás, a kínai nagy falat is kövekként rakták össze.

Sztankovics kinevezése, helyesebben Máté Csaba leváltása még a fradistákat is megosztotta. A szerb tréner azonban gyorsan eloszlatta a kételyeket, az FTC sorra nyerte a mérkőzéseket, vele is folytatta a már az elődjével megkezdett szárnyalást. Mi több, a Fiorentina elleni derekas helytállás, a 2–0-s vezetésről végül 2–2-es döntetlenre végződött találkozó már az ő munkáját dicséri. Akkor is, ha Sztankovics furcsa döntést hozott: a 67. percben – Abu Fanival együtt – lecserélte az élete meccsét játszó Ben Romdánt. A mérkőzés menete ezután változott meg látványosan. Persze lehet, hogy a Fiorentina mindenképpen nyomasztó fölénybe került volna a hajrára. Ezt már sohasem tudjuk meg.

Ezután még kereken egy hónapon át futott a szekér a címvédővel, a Debrecen elleni hazai 2–2-t bőségesen ellensúlyozta az Újpest elleni 3–0-s siker a derbin, valamint a diósgyőri győzelem (2–1). Aztán megrekedt az a bizonyos szekér. Önkényesen azt is kijelölhetjük, hol és mikor: november ötödikén a kecskeméti sártengerben. Azóta – azzal együtt – a Ferencváros hétből csupán egy mérkőzést nyert meg, azt is némi mázlival, a Csukaricski vendégeként. Ennyi szerencse persze a megpróbáltatások közepette kijár, ráadásul annak a győzelemnek köszönhetőn a csapat az utolsó forduló előtt a második, tehát továbbjutást érő helyen áll a Konferencialiga F csoportjában.

A Konferencialiga nem maraton, e hasonlatnál maradva: középtávfutás. S a Fradi a célegyenesbe ért, ma a Fiorentina ellen az utolsó meccset játssza a csoportkörben. S ez nem egy a sok mérkőzés közül. A továbbjutás múlik rajta.

Egyszerű a matek: a Ferencvárosnak legalább döntetlent kell elérnie, mert abban nem bízhat, hogy a Csukaricski megtáltosodik a Genk vendégeként.

A Fradi őszi szezonjának megítélése ezen a találkozón múlik. Ha a csapat kivívja a továbbjutást, minden kisiklás bocsánatos, ha viszont nem, akkor bizony nehéz lesz magyarázni a bizonyítványt. Sztankovics nincs könnyű helyzetben. A Fradi-játékosok láthatóan ki vannak zsigerelve a válogatottal együtt hármas terheléstől, ma mégis muszáj extrát nyújtaniuk. Ez az igazi vizsgamunka. Sztankovics­nak mozgósítania kell a vésztartalékokat.