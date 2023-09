A Telekom Veszprém sport­igazgatója, Nagy László évek óta hangoztatja, hogy a fiatal, tehetséges kézilabdázók bátran menjenek külföldre, lehetőleg olyan helyet keressenek, ahol megkapják a fejlődésükhöz szükséges mennyiségű játéklehetőséget. Nagy minden átigazolási időszakban kap hideget-meleget az egyre türelmetlenebb, a minél több itthon játszó kézilabdázóról ábrándozó szurkolóktól.

Úgy tűnik, Nagy Lászlónak igaza van, az idegenben töltött évek megedzik a fiatal magyarokat:

Máthé Dominik Balatonfüredről került ki a norvég Elverumhoz, és ma már a közvetlen elithez sorolt Paris SG-ben játszik. Szita Zoltán a lengyel Wisla Plocknál vett lendületet, mielőtt hazacsalogatta őt a Szeged. Fazekas Gergőt két éve igazolta le a Telekom Veszprém, Nagy László és a szakmai vezetés úgy ítélte meg, hogy a korábbi válogatott kapus fia, a tehetséges irányító rövid távon még nem tud a csapat hasznára lenni, így klubja kölcsönadta a lengyel Plocknak. Az egykori veszprémi edző, Xavi Sabaté irányítása alatt Fazekas egyre jobban felvette a Bajnokok Ligája ritmusát. Tavaly nyáron vállizomszakadása vetette vissza, de azóta tisztességesen helytáll. Az idei szezonra tökéletesen sikerült a felkészülése, szerdán a világ- és Európa-bajnokokat foglalkoztató dán GOG Gudme ellen hét lövésből öt gólt ért el, csapata ugyan hazai pályán 30–26-ra kikapott, mégis őt választották a mérkőzés legjobb játékosának.

A sors különös játéka, hogy Fazekas csapata a szezonban egy csoportba került a Veszprémmel, így Nagy Lászlóék testközelből győződhetnek meg a fiatal irányító fejlődéséről. A nyáron ugyanis lejár a kétéves kölcsön, és Fazekas kőkemény nemzetközi konkurencia, az egyiptomi Jehia el-Dera, a francia Kentin Mahé és a spanyol Agustin

Casado mellett, vagy inkább valamelyik sztárjátékos kárára mutathatja meg, hogy mennyit erősödött Plockban, és megérett arra, hogy Császár Gábor és Lékai Máté után ő legyen a Veszprém következő magyar irányítója.

A GOG elleni sziporkázó játéka alapján erre minden esélye megvan. Mint ahogy arra is, hogy beigazolódjon Nagy László álláspontja a fiatal magyarok külföldi játéklehetőségével kapcsolatban. A 19 éves Fazekas Gergő BL-rutinnal felvértezve érkezik vissza a nyáron Veszprémbe, és ebből nem csak a klubja, a magyar válogatott is profitálhat, Nagy László nagy örömére. Jövőre Eb-t rendeznek Németországban, a veszprémi sport­igazgató a válogatott csapatvezetőjeként is örömmel nyugtázhatja Fazekas fejlődését.