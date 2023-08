A háborúban érintett ukrán családok háromszázötven gyermekét látja vendégül egy hétig a Rákóczi Szövetség. A diákok szombaton a budapesti atlétikai világbajnokság programjain vesznek részt, megtekintik az Országházat, majd a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban tölthetnek egy hetet.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Atlétikai Központnál tartott köszöntőjében elmondta: a háború kitörése óta a magyar kormány mindent megtesz az Ukrajnából érkezett emberek ellátása érdekében.

Az elmúlt másfél évben több mint egymillióan érkeztek Magyarországra, köztük több ezer gyermek is - emelte ki. Hozzátette: a gyerekeket mindenben segítik, ilyen táborok megszervezését is támogatva.

Pál Norbert, az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos elmondta: a most érkezett gyerekek mellett ötszáz ukrán és nyolcszáz kárpátaljai magyar gyereket is táboroztattak a balatoni Erzsébet-táborokban. Emellett a magyar kormány számos más módon is segít Ukrajnának, minden hazánkba menekülőt ellát és elszállásol - fűzte hozzá.