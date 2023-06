Két iskola van

Mint fogalmazott, az ukrajnai háborút illetően két iskola van. – A többség azt mondja, hogy amit eddig csináltunk, az jó. Vagyis az ukrán katonák harcolnak, mi adunk nekik fegyvert. De én azt mondom, hogy az eredmény negatív, Oroszországot nem győztük le. Ilyenkor egy normális ember azt mondja, hogy ezt nem érdemes folytatni. Mi azt mondjuk, hogy minden eszközt arra kell használni, hogy legyen tűzszünet és béketárgyalás – szögezte le. Beszélt arról is, hogy már a teljesítőképességünk határán vagyunk, nincs pénz az uniós költségvetésben. Ukrajnában van a magyarok, a lengyelek pénze. Az európai polgárok jó okkal lázadoznak. Hatalmas összegek mennek ki, ellenőrizetlenül az Európai Unióból. A felvett hiteleket is rossz célokra használják fel – sorolta a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és a Kossuth rádió munkatársa, Törőcsik Zsolt műsorvezető a közmédia brüsszeli stúdiójában

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

Szabadságharc volt, nem lázadás

Szóba került az is, miszerint a brüsszeli Politico migrációs lázadásként írta le a tegnapi helyzetet az uniós tanácskozáson. Szabadságharc volt, nem lázadás – jelezte Orbán Viktor, aki felidézte azt a megállapodást, hogy a migráció kérdésében csak teljes egyetértéssel lehet elfogadni javaslatokat. Ennek ellenére nemrégiben „puccsszerűen” átnyomták a belügyminiszterek tanácsán azt a javaslatot, ami a kötelező migránskvótákról szól. Minek hozunk megállapodásokat, ha nem tartjuk be? – tette fel a kérdést a kormányfő. Hozzátette,

összefüggés lehet a kvótadöntés és a Soros-birodalom élén történt vezetőváltás között.

Mintát mutattunk a migráció kezelésének módjáról

A kormányfő jelezte, hogy Magyarországnak tízezer embert is be kellene fogadnia, és migránsgettókat kellene építenie az elfogadott terv alapján. – Olyan döntéseket hoztak, amik megszűntették a korábbi, nyugalminak mondható állapotot – tette hozzá. Mint mondta, vannak, akik összekeverik a vendégmunkásoka és a migráció kérdését. Nekik erre azt szokta mondani, hogy látta a hordákat átvonulni Magyarországon, abból a német ipar számára nem lesz dolgos munkaerő. Ezen felül van az ideológiai megfontolás, a média befolyását felhasználva a Soros-birodalom ennek a szószólója. Akik erre hivatkoznak, nekik pedig azt szokta felhozni, hogy terrorveszélyt is jelent a migránsok betelepítése. – Tavaly 45 migránskérelmet adtak be Magyarországon, mintát mutattunk a migráció kezelésének módjáról – jelezte a miniszterelnök.

A kormányfő szerint

a megoldás pofon egyszerű: Európán kívül kell tartani a migránsokat, el kell bírálni a kérelmüket. Csak akarat kell hozzá.

– Magyarország nagyvonalú segélyakciókat indított, például Afrikában, mert ott kell segíteni, ahol baj van, és a lényeg, hogy ne induljanak meg az európai kontinens irányába az ott élők – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyarország nem lesz kiszolgáltatott ország

Belpolitikai témákra áttérve Orbán Viktor elmondta: a megemelkedett energiaárak Magyarországot rosszul érintette, de fantasztikus hatékonyságot értünk el a napenergia hasznosításában. – El fogunk jutni oda, hogy Magyarország nem lesz kiszolgáltatott ország – hangsúlyozta a kormányfő. De most még nem itt tartunk, ezért aktívan kell föllépni és segíteni az embereknek. A kormány ezért elhatározta, hogy év végégig egy százalékos lesz az infláció, amelyet a most hozott intézkedések is segítenek mérsékelni.

A miniszterelnök szerint az év második felében megtörténhet, hogy megfordul a helyzet, a bérek emelkedése le fogja hagyni az árak emelkedését. Óriási bravúr lenne, ha az emberek az egész évet tekintve meg tudnák tartani a bevételeik értékét

– jegyezte meg. Orbán Viktor szerint fontos eszköz a kötelező akciózás, megemelték a kedvezmény mértékét is, amit az áruházaknak kell adniuk, és bevonják az árstopos termékeket is az akciózásba. A kormányfő reméli, hogy ezt a nehéz 6-7 hónapot a magyar családok átvészelik, és újra javulnak majd a belátásaik.