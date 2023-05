A tárlat bemutatóját csütörtök este tartották a fennállásának 50. jubileumát ünneplő intézményben. A Galéria és Múzeum főmunkatársa, dr. Lendvai Kepe Zoltán muzeológus elmondta, még 2020-ban – amikor a pandémia miatt be kellett zárni az intézményt – döntöttek úgy a város önkormányzatával közösen, hogy egy részleges épületfelújítást követően megújítják állandó kiállításaikat is. Ennek köszönhetően először az északi szárny emeleti részén több tematikus – egy régészeti, majd egy szakrális, illetve két néprajzi – tárlatrészt alakítottak ki. A most elkészült újabb kiállítás szervesen kapcsolódik ezekhez, pontosabban azok bevezetőjeként értelmezhető. A leírások a Lendva-vidék történelmét, a magyar nemzetiséghez kapcsolódó intézményeket mutatják be, a mellékelt térképek és fotók pedig ezekhez adtak további megerősítést.

– Nagyon fontos, hogy amikor a látogató belép egy múzeumba, el tudja helyezni magát térben és időben – mondta dr. Lendvai Kepe Zoltán. – Legyen tisztában azzal, hol tartózkodik, mi ezzel a kiállítási résszel ezt szeretnénk megkönnyíteni. Az egyes tablókon látható tematikus fejezetekkel szerettük volna érzékeltetni a látogatókkal, hogy a XIX-XX. század fordulóján még 21 ezer főt kitevő Lendva-vidéki magyar közösség 1920 után hogyan sorvadt el a jelenlegi létszámára. Az új tematikus kiállításunk elsődleges feladata tehát ennek a történelmi folyamatnak a szemléltetése.