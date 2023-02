A zalaegerszegi grafikusművész, Frimmel Gyula alma matere abszolút patinás intézmény, aminek elődje, őse az 1778-ban indult Budai Rajziskola (Schola Graphidis Budensis) és a tíz évvel később alapított Pesti Rajziskola.

A mostani közös tárlat közel fél évszázad, 47 esztendő életművét tárja a nézők elé. Az 1976-ban végzett osztály tagjai a művészeti felsőoktatásban tanultak tovább – iparművészeti, képzőművészeti, tanárképző főiskolákon, egyetemeken -, kiteljesedtek az alkotóművészetben, a mai napig aktívak. Az egykori társaság többsége a 30 éves érettségi találkozó után is tartotta egymással a kapcsolatot.

– Többször részt vettem én is az összejöveteleken, ám a fővárosiaknak egyszerűbb egymással találkozni. A mostani tárlat ötlete néhány éve vetődött fel, ám közbejött a pandémia, változtak a helyszínek, egyszóval kicsit nehezen indult a megvalósítás – felelte érdeklődésünkre az egerszegi művész. – Sajnos egyik tanárunk, Ujváry Lajos Munkácsy-díjas festőművész 2006-ban meghalt, a tárlaton előtte is tisztelegtünk festményeivel. Másik két tanáruk, Budavári István ipari formatervező iparművész és Szabó Béla festőművész alkotásai ugyancsak szerepelnek a kiállításon. Összesen kilencen jöttünk össze az egykori osztályból. A társaság többsége grafikai vagy festészeti tevékenységet folytat, de vannak az animáció, a filmművészet és a bőrművesség területén működő alkotók is. Rajtam kívül Bakos Tamás grafikusművész, Bicskei Zoltán grafikusművész, filmrendező, Daróczi Péter textiltervező, Éri Jenő festőművész, Horváth Janisz grafikusművész, kalligráfus, Matza Andrea bőrművész, Simon András festőművész és Tóth László Laca festőművész hozta el műveit. A kiállítást Ujváry Lajos fia, Ujváry Gábor történész nyitotta meg.

Frimmel Gyula alkotásai a kiállításon, balra az Utazás (2021), jobbra a Szellő (2022) című műve

Forrás: Kuttner Ádám

A bemutatkozás azért is újdonság, mert tanáraikkal együtt állítottak ki, mondta portálunknak Frimmel Gyula.

– Szakmailag jók voltunk, ám amikor a képzőbe jártunk, még nem voltunk annyira összetartóak. Aztán néhány évtized múltával mégiscsak közelebb kerültünk egymáshoz. Különösen jó érzés most a munkáinkat együtt, egymás mellett látni. Abban egyetértettünk, hogy mindenki számára meghatározó volt az a négy középiskolai év 1972 és 1976 között, nagyon jó felkészülést kaptunk. Közösek a gyökerek, ám mégis megőriztük egyéniségünket, egyediségünket, ez az iskola fő erénye.

A kiállítás egy részlete Forrás: Kuttner Ádám

Frimmel Gyula hozzátette, barátságot ápolnak, de eddig nem volt közös szakmai megmutatkozás. A csoportot ennyi év után is Szabó Béla festőművész-tanár, a szakgimnázium igazgatóhelyettese fogja össze. A válogatáson a művek mellett fotók és egyéb dokumentációk, egyéni életrajzok szerepelnek, ezeket majd az iskola jelenlegi igazgatóságának adják át a zárás után.

A kiállításmegnyitó videója: