Már folynak az első darab, a Kocsis Rozi rendezte Csipkerózsika előkészületei, kezdte a repertoár ismertetését Szűcs István igazgató, aki elárulta, harmadik nekifutásra sikerül színre vinni az előadást, mert közbeszólt a járvány, illetve egyeztetési probléma. Ehhez kapcsolódva reményét fejezte ki, hogy zavartalan évad elé nézhetnek, s hozzátette, a bérletesek számára mindenképpen biztosított az öt előadás, mégpedig az óvodás, illetve iskolás korosztály számára eltérő kínálattal.

Az új évadban a Mosonyi Aliz írta Csipkerózsika után színre kerül még Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi _ Gimesi Dóra műve, Ecsedi Csenge rendezi, valamint Felix Salten: Bambi _ Győrfi Csaba által rendezve. A tündérkeresztanya is látható lesz a szerző, Veres András rendezésében, valamint színre kerül a Volt egyszer egy kert, amit Bartal Kiss Rita rendez. Ez utóbbi úgymond bőröndös mese, azaz kevés eszközt, teret igényel, és mivel a társulat minden tagja betanulja, ily módon szinte bármikor, bárhol bemutatható. Tervezik elvinni iskolákba, óvodákba, de még a kórházba is. A repertoár része még Szabó Attila műve, a Téli szonett (versek, színek, csodák), valamint Gimesi Dórától a Mindentlátó királylány is, mindkettőt Halasi Dániel rendezi

Az új évadban a társulathoz két művész csatlakozott: Stekbauer-Hanzi Réka; a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős bábszínészhallgatója, valamint Kassay Márton, a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatója.

Az évadnyitón részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki úgy fogalmazott, a jövőt talán a Mindentlátó királylány se tudná megmondani, mert olyan változások várhatóak a világban, amit még elképzelni sem tudunk. Az elszabaduló energiaárak, a járványok állítanak mindenkit kihívás elé, ezért megfontolt, takarékos gazdálkodásra kell berendezkedni, de a cél változatlan: minél több nézőhöz eljuttatni a bábszínházi előadásokat.

A társulat munkáját Balaicz Zoltán polgármester köszönte meg, hiszen az elmúlt két év nehézségei ellenére mindent megtettek a nézők kiszolgálása érdekében. Ezzel is hozzájárulva az emberi kapcsolatok, a közösségek fennmaradásért a járványtól sújtotta időszakban. Arról is szólt, hogy az energiaárak növekedése a város költségvetését is komolyan érinti, hiszen számos intézményt kell működtetni. E gondból remélhetőleg a művészek semmit nem vesznek észre, ám a jövő évi büdzsét teljesen újra kell gondolni, és erről a bábszínházi vezetőkkel is folyamatosan egyeztetnek majd.

Bízik a megoldásban, és a Griff továbbra is teljesíti küldetését: kikapcsolódást nyújthat a gyerekek, a családok számára.