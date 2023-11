Zalatárnokon a korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal is a helyi Oroklán Lovas Egyesület szervezte a Márton-napi programot. Simon Annamária, a civil szervezet elnöke lapunknak elmondta: az idei év rendezvénye annyiban emelkedett ki a többi közül, hogy itt ünnepelték meg az egyesület fennállásának 15 éves jubileumát, azaz nemcsak libát tálaltak fel a jelenlévők számára, hanem tortát és sütemények garmadáját is.

- A Márton-naphoz kötődik az újbormustra is, ezúttal 16 mintát hoztak kóstolásra a szőlősgazdák – tette hozzá Simon Annamária. – Készültünk műsorral is, Izsó Szilvia és Juhász Zsolt volt a fellépő művészünk, míg a jó hangulatot megalapozó zenéről Szabó Zsanett és Ambrus Tamás gondoskodott.

Tófejen, a közösségi házban ugyancsak újbormustrával kezdődött a libanapnak elnevezett közösségi program, amit batyus jelleggel rendeztek meg. Az érdeklődőket a borkóstoló mellett itt is vacsorával várták a szervezők.

A Muravidéken általában újborszentelést vagy mustkeresztelőt is tartanak Márton-napon, így történt ez Csentén is, ahol a helyi Szőlőtermelők Egyesülete volt a program házigazdája. Farics Dorisz elnök elmondta: az egyesület megalakulása óta, már 33 esztendeje nagy gondot fordít a szőlőtermesztés és borkultúra hagyományainak ápolására, ezzel összhangban rendezik meg évről évre a Márton-napi rendezvényt is. A csentei programhoz a völgyifalusi turisztikai egyesület is csatlakozott, hiszen a már szintén hagyományos Márton-napi pincejárásuk utolsó állomásaként ők is társultak a rendezvényhez. A mustkeresztelőnek és újborszentelésnek további hozzáadott értéket jelentett, hogy két borlovagot is avattak, a helyi Szabó Lajos és Nagy László is a badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjainak kötelékeibe léphetett.