A vendégeket Rudi Péter, a település plébánosa köszöntötte. Elmondta: a plébánia a rendszerváltás környékén épült, melyre ráfért már a felújítás, a tető több helyen beázott. Az elnyert támogatásból az egész tetőszerkezetet kicserélhették, a héjazatot pedig Felsőrajkról kapott bontott cserépből építették, a hívek segítségével.

– Az energetikai korszerűsítést is elvégezhettük – folytatta. – Az elöregedett kazánt modern, kondenzációs gázkazánra cseréltük, melyhez új energiatakarékos radiátorokat is felszereltettünk. Megtörtént a külső és belső festés, a padlócsere. Az épület gyakran közösségi események színtere, és olykor vendégatyáknak is szállást biztosíthatunk.

Az átadáson köszöntőt mondott Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, államtitkár

Fotó: Szakony Attila

Majd Nagy Bálint államtitkár lépett a mikrofonhoz, aki biztosította a lakosokat, hogy a jövőben is mindennemű fejlesztés elősegítése érdekében számíthatnak a támogatására, kiáll az érdekeik mellett.

– A Magyar falu program olyan támogatási forma, mely kizárólag a falvak jó ügyeit, régóta dédelgetett elképzeléseit támogatja – tette hozzá. – De még ennél is fontosabb, hogy a kormány a helyi közösségeket erősítse, hiszen akkor van jövője egy adott településnek, ha ezek az emberek jól érzik magukat abban a térségben, ahol élnek.

A plébánia épületét Rudi Péter plébános és Cséry Gergő pacsai plébános áldotta meg

Fotó: Szakony Attila

Szabó Zsolt polgármester beszédében emlékeztetett: jó érzéssel tölti el, hogy a gazdasági helyzet romlása ellenére megújult plébániát avathatnak. A templom októberi felújítása mellett újabb öröm érte a hahótiak közösségét.

Ezt követően Rudi Péter plébános és Cséry Gergő pacsai plébános közösen áldotta meg a plébániát.