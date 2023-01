Mint a legtöbb kutyának, Scavonak is volt gazdája, aki időközben külföldre utazott. Kutyájának sorsát ismerősére bízta, aki egyáltalán nem foglalkozott vele, így Scavo kénytelen volt az utcán élni, és a környéken élők etették. Az emberekkel kedves, barátságos és kicsit félénk kutya ma már az állatmenhely lakója, de neki is nagy szüksége lenne szerető gazdira. Gyerekek és idősek mellé egyaránt kitűnő választás, de kezdő kutyatartók is bátran örökbe fogadhatják.

Amennyiben úgy érzi, hogy Scavo Önre vár, még a mai nap keresse fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyt – mert ő már nagyon várja az új gazdáját.

Videó: