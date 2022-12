Gyakori a fogadalom: jövőre majd mindent időben, nem kapkodunk, nem hagyjuk az utolsó pillanatra a tennivalókat. A tapasztalat persze az ellenkezőjét igazolja. De idén már csak a vágtató infláció miatt is jól járt az, aki mondjuk már szeptemberben vett ezt-azt ajándék gyanánt, egyúttal a decemberi bolti tumultust is elkerülte. A vágott fenyőfát azonban biztosan nem lehet hónapokkal korábban megvásárolni, noha tudjuk, már ősz végén kitermelik, például a zalai erdőkből. A díszítésre váró fenyőfa csak az utolsó napok egyikén kerül a vállra, a csomagtartóba, az erkélyre vagy a garázs sarkába, gyerekszemektől rejtve. Mára erős a konkurenciája: földlabdás és műanyag is divat, és más anyagválasztást indokolhat a kreativitás. Igaz, a jól ismert illat emiatt hiányozni fog.