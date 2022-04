A szavazóhelyiségek reggel 6 órakor rendben kinyitottak mindenhol, mi a 13-as számú szavazókör Kossuth téri óvodában kialakított szavazóhelyiségébe látogattunk el, ahova a nap folyamán 850 állampolgárt, köztük 24 első szavazót vártak. Ahogy a szavazatszámláló bizottság tagjai elfoglalták a helyüket, meg is érkezett az első szavazó, Rábaközi Györgyné, aki Dobri Lajosné, a bizottság elnökének közreműködésével ellenőrizte a még üres szavazóurnákat, melyeket ezt követően az előírásoknak megfelelően lezártak.



- Én a változásra szavaztam, szeretném, ha jönne egy kis felfrissülés a közéletbe - árulta el a nap első szavazója, aki férjével érkezett, hogy leadja voksát. - Eddig minden választáson ott voltunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez állampolgári kötelességünk.



Egy idősebb úr csak a keresztnevét árulta el. Attila azt mondta, "a jó helyre tettem az ikszet", illetve szintén úgy fogalmazott: ha valaki nem él a választás lehetőségével, utána nincs jogalapja kritizálni az éppen regnáló kormányt.



Feszt Norbert és párja, Zita szintén kicsivel 6 óra után érkezett a szavazóhelyiségbe.



- Megyünk dolgozni és csak este 20 órakor végzünk, ezért jöttünk ilyen korán - válaszolta kérdésünkre Norbert. - Úgy véljük, fontos, hogy véleményt nyilvánítsunk, annál is inkább, mert ennek a választásnak most nagy a tétje.