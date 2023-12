A változtatásról a helyszínen Horváth István, a Vásárcsarnok vezetője adott tájékoztatást. Mint felidézte, a városi sportcsarnok és a pláza előtti területen évtizedek óta tartják az országos kirakodóvásárt, amire a megelőző napon a táblákkal is felhívják az autósok figyelmét. A tapasztalat azonban mutatta, hogy sokan erre nem voltak tekintettel, emiatt a hátrahagyott autók elfoglalták a vásárra érkező árusok elől a korábban már általuk lefoglalt és kifizetett helyeket. Joggal kérték, hogy ezen a helyzeten változtassanak. A közterület kezelőjével, az önkormányzattal egyeztetve a napokban az összes parkoló bejáratához kihelyezték a várakozni tilos táblát, 12 darabot azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tilalom megszegője számíthat járműve elszállítására. A most kialakított szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy rendőri intézkedést kérjenek a szabálytalanság megszegőjével szemben. A szankciókra azonban nem szeretnének sort keríteni, hangsúlyozta Horváth István, aki azt is elmondta, a havonkénti országos vásár napja előtt továbbra is kihelyezik a figyelemfelhívó táblákat, már kiegészítve az új szabályozásról szóló információval.