Hamarosan sorozatgyártásra állítja át a zalaegerszegi üzemét a Rheinmetall – erről a német hadiipari cég posztolt a közösségi médiában. A világviszonylatban is meghatározó társaság sok szállal kötődik a magyar gazdasághoz, nemcsak katonai célú üzemeket létesít egymás után, hanem az informatikai és telekommunikációs szektorban is megjelent.

Laptársunk, a Világgazdaság tette közzé, hogy néhány napja a Rheinmetall az Instagramoldalán számolt be arról, hogy Magyarország gyalogságiharcjármű-képessége (Infantry Fighting Vehicle, IFV) növekedni fog, miután a Rheinmetall folytatja beszállításait a magyar honvédségnek. Ezzel összefüggésben jelezték, hogy a zalaegerszegi Lynx-gyárban már küszöbön áll a sorozatgyártás, az előszériás gyártás a végéhez közelít az üzemben.

A Rheinmetall Németországban építi az első 46 Lynxet, illetve még 9 Bergepanzer 3 Büffel (BPz 3) műszaki mentő harckocsit, majd további 163 darab Lynx már Zalaegerszegen gördül le a gyártósorról. A Rheinmetall azt ígérte, a szállítások 2024-ben megkezdődnek. A Lynxek – magyar fordításban Hiúz – beszerzése még 2020 őszére nyúlik vissza. Az évben szerződött a Honvédelmi Minisztérium a németekkel harci járművek és kapcsolódó szolgáltatások szállítására több mint kétmilliárd euró, mintegy 800 milliárd forint értékben. A projekt sarkalatos pontja, hogy 60 milliárd forintból Zalaegerszegen jött létre a gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem, 500 új munkahelyet teremtve.

A Rheinmetall más bázisokat is létrehoz Magyarországon. Jól halad a várpalotai lőszergyár építése: a gyártóépület, a raktárak, valamint az irodaépület tartószerkezetei el is készültek a 8-as főút szomszédságában. A Rheinmetall AG és az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. közös projektjét a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. (RHM Zrt.) vegyesvállalat fogja üzemeltetni. Itt a termelés 2024 negyedik negyedévében indul.

A düsseldorfi Rheinmetall AG más haditechnikai eszközt is szállít a magyar honvédségnek. Ez pedig a Hero nevű öngyilkos vagy kamikáze drón. Ezek szállítása 2024-ben kezdődik és a tervek szerint 2025-ben fejeződik be. A híradások szerint százmillió eurós nagyságrendű megállapodás született erről. A Hero drónokat a Rheinmetall az izraeli UVision Air céggel kötött együttműködési megállapodásban gyártja. A Rheinmetall közlése szerint A Hero Loitering Munition rendszer autonóm célmegjelölő képességgel rendelkezik, beleértve a felderítést, a megfigyelést és a felismerést, majd ezt követően kis magasságból támadja a felbukkanó célpontot. Segítenek kiválasztani a fontos célpontokat, valamint a megfelelő időzítést, irányt és támadási szöget a nagy pontosságú csapás végrehajtása előtt. A Hero-rendszert használták már gyalogsági, mozgó könnyű járművek alkotta vagy harckocsikból álló célpont ellen is, valamint kritikus infrastruktúra megsemmisítésére.