A beruházásról kedden a helyszínen tartott tájékoztatót Bognár Ákos önkormányzati képviselő és Szabó János, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoport közútkezelő szakreferense. Mint elhangzott, a térségben nemrég zajlott le a víziközművek rekonstrukciója, valamint a támfal megerősítése. A benzinkút mögött a domboldalra a Lépcsősor utcához felvezető járda az évtizedek alatt jelentős mértékben károsodott, felújítása már nem tűrt halasztást. Az arányos városfejlesztés részeként kezdődött el a munka ezekben a napokban. Két hét alatt újítják fel a Kertváros és Landorhegy egyik összekötő útvonalaként is szolgáló 118 méter hosszú járdát. Az első 75 méteres szakaszt - melynek alépítménye az idők folyamán töredezett, megsüllyedt - a teljes elbontását követően 15 centi vastagságban új fagyvédő réteggel, majd 20 centi vastagságban soványbeton alapréteggel látják el, emiatt jelentősebb földmunkára lesz szükség. Végső zárórétegként a teljes hosszon és 2,3 méter szélességben a járda 5 centiméter vastagságban egy réteg aszfaltot kap. A Göcseji úti csatlakozásnál a károsodott útszegélyt is kicserélik, továbbá a járda teljes hosszában és mindkét oldalán félméteres szélességben rendezik a talajt és füvesítenek. Mindezek költsége közel bruttó 8,5 millió forint. A járdát a gyalogosok mellett szükség esetén járművek is használhatják, például költözéskor, vagy ha mentőnek, tűzoltónak kell az épületeket megközelíteni.