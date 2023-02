A 29 éve, a megyei kórházban kialakított szívsebészeti osztállyal egy időben jött létre a támogató szervezet, amely csak az elmúlt két évben 28,6 millió forinttal segítette a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályán folyó gyógyító munkát. Az Arany Bárány Hotel télikertjébe gyűlt támogatók, vállalkozók, a kórház dolgozói előtt először Borsosné Pál Ildikó, az alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be a szervezet céljairól, melyek a minél magasabb szintű gyógyító tevékenység modern, korszerű körülmények közötti megvalósulását segítik elő. Felidézte a 20. évfordulót, amikor gyógyult betegek is velük ünnepeltek. Az alapítvány elhatározta, hogy ezévtől a szívsebészeti osztály dolgozóit egyénileg is jutalmazza. Ezúttal Kocsmárné Molnár Éva nővérnek és Sényi Zoltán műtőssegédnek köszönik meg e módon a munkájukat, jelentette be Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere, az alapítvány tagja. Az elismerést a díjazottak később vehetik át, mivel a szombat estén is dolgoztak.

Vigh László országgyűlési képviselő és dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD, a kórház igazgatója mondott meleg szavakkal köszönetet a 65 munkatárssal működő szívsebészeti osztály áldozatos munkájáért, amely erős belső kohézióval gyógyít. Balogh Ádám a vállalkozók nevében szólt, kiemelve, hogy ha egészség van, akkor minden van, a gazdálkodó szervezetek ezért állnak olyan célok mellé, amelyek az egészség megőrzését, visszaszerzését szolgálják.

Dr. Rashed Aref főorvos, a szívsebészeti osztály vezetője visszaemlékezett arra, hogy az első bál bevételéből 15 millió forintos koszorúér véráramlás mérőt sikerült beszerezni, amely Magyarországon azóta is csak Zalaegerszegen van. Fenntartása további 6 millióba kerül évente, de a segítségével a műtét közbeni infarktus kockázata 4 százalékról 0,6 százalékra csökkent. Az osztály szeretné növelni az invazív műtétek számát (koszorúér és billentyűműtétek), szeretné a kivizsgálási protokollt modernizálni, még többet tenni a posztoperatív sebfertőzés elkerüléséért, megfelelni az egyetemi tanszék rangnak. Köszönetet mondott az általa testvérosztálynak nevezett kardiológia együttműködéséért a jelen lévő dr. Lupkovics Géza osztályvezetőnek, aki egyben az intézmény orvosigazgatója.

A bálozókat a Margaret Island együttes szórakoztatta, majd a vacsora után a tombola biztosította a bevételt.