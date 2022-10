Nyárias meleg időjárás, felhőkön átszűrődő napsütés aranysárgára festette a lankás domboldalt, ahol a datolyaszilva (káki) gyümölcsfáinak ágai roskadoztak a termésektől.

– A növény májusban virágzik és most, október végére érik meg – mondta Harcz Endre. – A szüretelők a teljes nyár napsugarainak energiáját kapja vissza gyümölcsbe zárva. Nyolc éve telepítettük a növényeket, de ez az első olyan év, amikor mindegyik fa, minden ágára jutott a gyümölcsből. Az elmúlt években a tavaszi fagyok komoly fagykárokat okoztak az ültetvényen, persze akkor is termett, de jóval kevesebb, nagyjából két tonna. Az idei évben több káki termett, mint az elmúlt öt év "Szedd magad" akciójában összesen. Körülbelül tíz tonna termést produkál az ültetvény most, ezért még október utolsó hétvégéjén október 28-án (szombat) és október 29-én (vasárnap) újabb közösségi szüretet tarthatunk.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Harcz Balázs hozzátette: a rekordtermés a tavaszi fagyok elmaradásának köszönhető és persze annak, hogy mindegyik fa termőre fordult. Mind 6-10 kilogramm termést produkál, de a nagyobbakon 50 (!) kilogramm is előfordulhat. A nagy szárazság ellenére ez kimagasló hozam, bár igyekeztek az év közben öntözni az ültetvényt. Ugyan alapvetően a káki elég kényes az időjárás változásra, de a forróság, a szárazság egyfajta egyenletességet jelentett, melyhez a tartályokban felfogott esővízzel való locsolás meghozta az eredményét.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

A szüretelők is élvezték a látványt, néhányan mielőtt elkezdték volna szedni a datolyaszilvát, még lefényképezték a termést. Mindenkit lenyűgözött a látvány, hiszen az egészséges gyümölcsök szinte mosolyogva várták a látogatókat. Az ültetvény bejáratánál mindenki megízlelhette az érlelt kákit és a kellemesen édes ízével a szájában indulhatott a szüretre.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Egészen távolról, a Fejér megyei Besnyő településről érkezett Kroó Istvánné és fia, Norbert, hogy kedvenc gyümölcsüket beszerezzék. Elmondták: a Facebookon egy különleges növények csoportban találtak rá a datolyaszilva szüret lehetőségére Zalában. Tavaly már vásároltak fát, ám az egyelőre még nem fordult termőre, ám mivel imádják a gyümölcsét, most közel egy mázsát szállítanak haza.

– Jó leszedni, így amikor még szinte zöld, s akkor februárig kitart – folytatta Norbert. – A pince hűvösében tárolt ládából kiveszünk hat darabot egy alma társaságában beletesszük egy nejlonzacskóba és két nap alatt beérik. Korábban a szupermarketekben darabáron vettük meg, ám így kilogrammra kimérve jóval olcsóbb és persze finomabb is, hiszen magyar földben, magyar levegőn érett.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Ugyancsak ládaszámra pakolta a kocsijába a nagykanizsai Morácz József a datolyaszilvát, aki a másik szüretelőhöz hasonlóan a tél végig folyamatosan fogyasztja. Ő például nem gyorsítja meg az érést, inkább megvárja, míg magától be nem érik. Általában reggelente kettő-három szemmel indítja a napját, feltölti a szervezetet ásványi anyagokkal és vitaminokkal, ami a téli hónapokban különösen fontos tápanyag.