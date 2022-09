Kelet-Közép-Európa első, Budapesten megnyíló kripto bányászgép bemutatóterme oktatási célokat is szolgál, s a magyar kripto szcéna gyülekezőhelyeként is működik.

Ősztől rendszeres rendezvényekkel és workshopokkal várja az egyéni érdeklődőket és a vállalkozókat Kelet-Közép-Európa első kripto bányászgép bemutatóterme az AsicMinerz jóvoltából. A bemutatóteremben az érdeklődők megismerhetik a bányászgépek széles portfolióját és teljeskörű tájékoztatást kaphatnak a kripto világáról. Erre az edukációra komoly szükség mutatkozik, hiszen még az érdeklődők közül is sokakat elbizonytalanítja a kriptovalutákat övező eltúlzott misztikum, amely rengeteg tévhit alapja is egyben.

Az egyik leggyakoribb motívum, hogy a kriptobányászathoz magas szintű IT-háttér szükséges, a másik pedig az, hogy semmiben sem különbözik a szerencsejátékoktól.

„Évekkel ezelőtt teljesen átlagos, felhasználói szintű informatikai ismeretekkel vágtunk bele a bitcoinbányászatba” – emlékszik vissza Hájer Dániel, az AsicMinerz társalapítója a kezdetekre, amikor még a gépek beszerzése is komoly nehézséget jelentett.

Gyakorlatilag ez a hiány adta meg a lökést ahhoz, hogy olyan céget hozzanak létre, amelyhez gépbeszerzési kéréssel ugyanúgy lehet fordulni, mint kérdésekkel és problémákkal, kezdőknek és profiknak egyaránt. Így lett az AsicMinerz egy teljeskörű, prémium szolgáltatást nyújtó vállalkozás, amelyik lépésről lépésre, a kriptobányászat felé vezető út minden állomásán segíteni tud az ügyfeleinek, legyen szó akár tanácsadásról, akár eszközök beszerzéséről.

„Szeretnénk közelebb hozni az emberekhez a kripto világát, hiszen ma már bizonyítottan jó befektetési forma, amivel kapcsolatban azonban még mindig sok a tévhit. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődők és az ügyfeleink személyesen is megnézhessék, kézbe vehessék a bányászgépeket, nyugodt körülmények között beszélgethessenek egy hozzáértővel egy kávé mellett. Ezért nyitottuk meg a budapesti irodánkban Kelet-Közép-Európa első kripto bányászgép bemutatótermét” – meséli Józsa Bence, az AsicMinerz másik társalapítója.

Azon túl, hogy kilenc piacvezető márka közel 60 modellje közül válaszhatnak, az ide betérők a magyar kripto szcéna prominenseivel, például Silurral (etikus hacker, kriptogárfus), NextEarth projekt tagjaival vagy Dr. Janó Dániellel (kriptovaluta mentor, YouTuber) is összefuthatnak, hiszen az AsicMinerz irodája a közösség egyfajta gyülekezőhelyeként is működik. Az ősztől induló edukációnak annak felismertetése is része, hogy a kriptobányászat olyan passzív jövedelmet biztosít, amellyel a magánszemélyek ugyanúgy tudnak élni, mint a cégek. Az otthoni bányászgépek kategória bányászgépei kifejezetten magánembereknek készültek, és most viszonylag olcsón, a tavalyi árszint 50-70 százalékáért lehet hozzájuk jutni.