Újabb gyümölcsfákkal bővült a szilvágyi tündérkert

Közösségi munka keretében ötven őshonos gyümölcsfa kiültetésével bővítették a göcseji település tündérkertjét. A szombati programon az önkormányzati szőlőültetvényben is elvégezték az aktuális tavaszi feladatokat a falubeliek.

A szilvágyi tündérkert bővítése a község zártkerti fejlesztésének képezte részét. Péntek Katalin polgármester elmondta: az Agrárminisztériumhoz beadott pályázatnak köszönhetően tízmillió forintos támogatást kapott a település, ebből nemcsak a Nagyhegyre vezető zúzalékköves utakat tudták felújítani, de a tündérkertet, illetve a mellette található mintegy tucatnyi birtokot is meg tudnak védeni vadkerítéssel. Szükség is van erre, hiszen a hat éve kiültetett őshonos gyümölcsfák között több is akadt, amit megrágtak a szarvasok. A zártkerti fejlesztési programban az eddiginél magasabb, erősebb kerítés készült, ez vélhetően már megfelelő védettséget nyújt.

– A pályázat benyújtásakor vállaltuk, hogy önkéntes munkával tovább bővítjük a tündérkertünket – folytatta Péntek Katalin. – Ötven őshonos gyümölcsfa kiültetését terveztük, köztük olyan alma- és körtefajokat, amelyek a térségünkre jellemzőek, valamint cseresznyét és eperfát is. A programnak április végén kellett volna befejeződnie, ám a koronavírus-járvány miatt a határidő elhalasztásáról döntött az irányító hatóság. A gyümölcsfák kiültetésével azonban sokat nem lehet várni, ezért úgy döntöttünk, a tündérkert bővítésére az első májusi hétvégén sort kerítünk.

A község polgármestere hozzátette, ha már összejöttek a hegyen a falubeliek, akkor az egyéb aktuális teendőket is elvégezték. Így például a mintegy háromezer tőből álló önkormányzati szőlőültetvény tavaszi munkálatait, továbbá annak 2019-es évjáratú borát is megfejtették.

– Van még egy eleme a zártkerti programnak: május 30-ra terveztük a Kárpát-medencei tündérkertek nemzetközi találkozóját, ezt viszont biztosan el kell halasztanunk – mutatott rá Péntek Katalin. – A találkozóra ugyanis határon túli területekről is, elsősorban Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Muravidékről érkeztek volna olyan falvak küldöttei, amelyek hozzánk hasonlóan rendelkeznek tündérkertekkel, ám az ő Magyarországra történő beutazási lehetőségeik egyelőre igencsak korlátozottak és nehézkesek – tette hozzá a településvezető.