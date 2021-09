Szociális mentorhálózat segítheti már a társadalmi vállalkozásokat

A szlovén–magyar határ menti térség önszerveződő szociá­lis vállalkozásait kívánja a maga eszközeivel segíteni az a nemzetközi projekt, amely a napokban ért véget. Az eredményekről Kocsis Anikó projektmenedzser, valamint a kutatást vezető Páthy Ádám, a győri Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársa számolt be.

A nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért nevű projektről annak zárókonferenciája kapcsán néhány napja írtunk már lapunkban, s akkor szóltunk arról is, hogy egyik fő cél egy olyan szociális mentorhálózat kialakítása volt, ami többek között a társadalmi vállalkozások létrejöttéhez, illetve eredményes működéséhez nyújthat segítséget. Kocsis Anikó elmondta: ma a társadalmi vállalkozásoknak igen sok szakterületen – például vidékfejlesztés, környezetvédelem, szociális szféra – lenne létjogosultsága, ám maguk az érintettek sem ismerték fel a benne rejlő lehetőségeket. Az olyan aprófalvas térségek, mint amilyen Zala megye is, további lehetőségeket kínálnak, akár az idősek gondozására, akár a gyermekfelügyelet biztosítására, de állatmenhelyek üzemeltetésére is kiválóan alkalmasak lennének a szociális szövetkezetek. Az energiaszegénység felszámolásában ugyancsak vannak már működő jó példák, társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek alakultak épületek szalmával történő utólagos szigetelésére vagy rakétatűzhelyek építésére.

– Alapvető probléma, hogy ezek a jó példák teljesen elszigeteltek, még a szektoron belül is kevés az ismeretünk róluk – magyarázta Kocsis Anikó. – A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület vezette projekttől azt vártuk, hogy térképezze fel, illetve érje el a potenciális célcsoportokat, illetve a projekt folytatásaként egy nemzetközi mentorhálózattal segítse a szociális vállalkozások működését.

Páthy Ádám szerint a mentorhálózatnak nemcsak az lehet a feladata, hogy a már meg­lévő társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek működését segítse, hanem akár egyfajta indikátorszerepet is betölthet azok létrejöttében. A szociális szövetkezetek iránti bizalom ugyanakkor ma elég kicsi, hiszen egy részük abból a közmunkaprogramból nőtte ki magát, amely olykor értelmetlen, s társadalmilag haszontalan munkát végeztetett a foglalkoztatottakkal. Egyrészt ezen a szemléleten is változtatni kell, ugyanakkor arra is érdemes rámutatni, hogy a térségünkben is vannak jó példák, amelyeket érdemes követni. Ilyen a zalaszentlászlói Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeket, élelmiszereket, hagyományos népi gyógyászathoz kapcsolódó készítményeket állítson elő, és ezeket népszerűsítse. Ugyanilyen jó példa a becsehelyi kiviültetvény, hiszen egy társadalmi vállalkozás kiváló tématerülete lehet az alternatív gyümölcs- és zöldségtermesztés, míg a fenntartható gyümölcsészet – amit a Tündérkert-mozgalom elindítójaként ismert Kovács Gyula erdész valósított meg – ugyancsak bármely vidéki térségben működtethető lenne társadalmi vállalkozásként. Ezek a vállalkozások rámutatnak, hogy az egészséges környezet és életmód szemlélete alap- vető, a profitérdekeket is megelőző vezérelv lehet a döntéseknél. A jövő útja egyértelműen ez, a fenntartható gazdálkodásra való átállás nélkül komoly veszélyeknek nézünk elébe.