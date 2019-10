ZTE RK: a fiatalítás a cél

Az elmúlt szezonban a Zalaegerszegi Röplabda Klub férficsapata veretlenül nyerte meg az NB II Nyugati-csoport küzdelmeit, míg a klub női csapata szintén veretlenül lett bajnok a Dunántúl bajnokságban. Idén is cél a minél jobb szereplés, de már a fiatalok csapatba építésével. Merth Attila klubelnök bízik a töretlen fejlődésben.

– Utánpótlás és felnőtt vonalon is történtek változások. A fiataloknál az U13-as és U15-s együttesünk kettévált – számolt be a változásokról Merth Attila. – Mivel nem elegendő a létszám a csapatainknál a bajnoki sorozathoz, ezért úgy döntöttünk, hogy csak tornákon veszünk részt velük. A leány U13-15-19-es csapataink a magyar bajnokságban indulnak, illetve a felnőttek a Dunántúl bajnokságban. A fiúknál az U19 és a felnőtt férfi együttes az NB II-ben szerepel majd. Az edzői gárdánkat sikerült megtartanunk, így továbbra is a megszokott magas színvonalon folynak majd az edzések.

A ZTE RK férficsapatánál új igazolást nem terveztek, próbálják azt a tendenciát folytatni, hogy az utánpótlás- csapatokból folyamatosan játszatják a játékosokat. Vidéki klubként továbbra is azzal a problémával küzdenek, hogy a középiskolából kikerülő fiataljaik más városokban tanulnak tovább, így nem számíthatnak rájuk. Lesznyik Károly ebben az évben kevesebbet fog játszani, a munkája több idejét köti le, mint eddig. Göczi Roland pedig a Sümeg NB I-es csapatához igazolt. A keret a tavalyi bajnokságban látottra épül, de nem teljesen, így az utánpótlásból töltötték fel a hiányzó posztokat.

Az NB II-es és a Dunántúl bajnokság lebonyolítása nem változik. A lányok – reményeik szerint – az utolsó idényüket töltik majd az alsóbb osztályban, hiszen feljebb szeretnének lépni. A ZTE RK férfi csapata szombaton 16 órától a SZOESE ellen kezdi az új szezont az Ostoros-csarnokban.