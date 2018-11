NB III: zalai derbi Nagykanizsán

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában túl van a mezőny a szezon felén, de az ősz még nem ért véget. A hét végén az első tavaszi fordulót rendezik, a 16. játéknap zalai rangadóját pedig Kanizsán rendezik. Vasárnap 13 órától az FC Nagykanizsa megyei riválisát, a Tarr Andráshida csapatát látja vendégül.

A legutóbbi, azaz a 15. fordulóval az NB III-ban is befejeződött az őszi idény, amit a vasárnapi házigazda Nagykanizsa a 8. helyen zárt a megszerzett 20 pontjával, a Tarr Andráshida pedig jelenleg a 14. helyezett 14 ponttal. A naptári őszi idényt a Nyugati-csoportban zalai rangadó nyitotta, amikor az Andráshida fogadta a Nagykanizsán, melyen 1-0-s vendégsiker született, és ugyanígy zalai derbi zárja, keretbe foglalva tehát az őszt.

Barna László is tudja már az FC Nagykanizsa kispadján, hogy Dél-Zalában vannak olyan találkozók, melyekre jobban figyelnek, így amikor a megye északi részéről érkezik egy legénység – jelesül az Andráshida -, az bizony rangadó a javából.

– Természetesen kellemes emlék az augusztusi NB III-as rajtunk az 1-0-s győzelemmel – hallottuk Barna Lászlótól. – Akkor egy küzdelmes, kevés helyzetet hozó találkozóból jöttünk ki jobban. Bár nem az ellenféllel kell nekünk elsősorban foglalkoznunk, meggyőződésem, hogy az Andráshida jobb csapat annál, mint amit a táblázaton elfoglalt helye sugall. Persze, van egyfajta presztízse is találkozónak, de nekünk csak a saját játékunkra kell figyelnünk, mellyel három pontot szerezhetünk. Kicsit talán foghíjas volt – sérülésekből kifolyólag – a keret, akikkel a héten tréningezni tudtunk, de fontosnak tartom hangsúlyozni, mindent megteszünk a győzelemért, hogy a vasárnapi délidő ellenére is szépszámú közönségünktől három ponttal búcsúzhassunk. Vlasics Dániel sajnálatos módon hosszú időre kidőlt, Péntek Adrián a BKV ellen sérült meg és egész héten érezte, Szabó Bálint bokaműtét után van, melynek során egy levált porctól szabadult meg. Szőke Dániel hasfalhúzódása miatt harcképtelen és Csáki József sem edzhetett az elmúlt napokban velünk. Mindezek ellenére bizakodhatunk és bízom is a győzelmünkben.

A vendég Andráshida csapata arra készül, hogy jó és izgalmas mérkőzést játsszon, és Dobos Sándor vezetőedző továbbra is vár arra bizonyos fordulatra.

-Nagyon sok munkát fektettünk az őszbe, ám sok a fiatal a csapatban, s megvannak még azok a hibáink, melyek miatt nem tudtunk eredményesebbek lenni – kezdte ezzel a hidaiak szakvezetője. – Kiegyenlített mérkőzéseink vannak, csak elég pár figyelmetlenség, hogy ne a mi javunkra dőljön el egy-egy találkozó. Nagykanizsán rangadó következik, s az egész őszünk olyan volt, mint a Nagykanizsa elleni első meccsünk. Szoros csata volt, de egy pontrúgás után büntetett az ellenfél. Én most is azt várom, hogy átforduljon ez a mi oldalunkra. Bízom a csapatban, mert ahogy említettem, sokat dolgoztunk és ennek meg kell majd lennie az eredményének. Vasárnap biztos sokan lesznek a mérkőzésünkön, jó hangulatú derbit várok,. A nyáron meghatározó játékosok távoztak tőlünk Nagykanizsára, ha ők maradtak volna, lehet, hogy most mi várhatnánk kedvezőbb helyzetből ezt a mérkőzést. Döntő lehet majd, hogy a döntő szituációkból ki, hogyan került ki, és egy szerencsés győzelemnek most nagyon tudnék örülni.

Kovács László sérülés miatt hiányozni fog, Simonfalvi Gábor sem egészséges, hiszen hetek óta sérüléssel játszik.

