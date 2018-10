Kezdődik az OB II-es bajnokság

Vasárnap kezdődik a 2018–2019. évi OB II-es jégkorongszezon. Az elmúlt év a Zalai Titánok életében mérföldkövet jelentett, hiszen több mint tízéves fennállásunk óta először szerepeltek jégkorongozóik felnőttbajnokságban. Csata Csaba játékos-edző az idén is nagy várakozással kezdte el a munkát a csapattal.

– Az első évet tanulásnak szántuk, hiszen sok játékosnak még nagyon új volt ez a bajnokság – mondta el az új szezon kezdete előtt. – Keményebbek az ütközések, erősebbek a lövések, hajtósak a meccsek. Egykori kiváló játékosokkal is találkozhattunk a sorozatban. Csapatom az elején még megilletődötten játszott, majd fokozatosan vettük fel a ritmust és lettünk egyenrangú ellenfelei a nagyobb múlttal rendelkező csapatoknak. Az elért ötödik helyünk reálisnak mondható.

A Titánok kerete a nyáron nem változott, sikerült együtt tartani. Érkezők viszont vannak, akik remélhetően erősítést is jelentenek majd a csapatnak. Gombos Bence egy kézsérülés után Budapestről költözött haza, akinek a személyében egy jó csatárt igazoltak a Titánok. Két kaposvári játékos, Török Márk és Barna Dénes, valamint az ajkai utánpótlásban dolgozó Dósa Dávid is zalai színekben húz majd tétmérkőzéseken korcsolyát.

– Elsődleges célunk továbbra is a fejlődés és a tanulás – folytatta Csata Csaba. – Szeretnénk az első jégen töltött perctől az utolsóig harcolni, gólokat ütni és mindenkivel pariban lenni. Idén is hét csapat vág neki a bajnokságnak. Az első ellenfelünk az OHA, vagy más néven az Újpest csapata lesz. Az előző szezonban jó meccseket játszottunk velük, és győzni is tudtunk ellenük. Sajnos nem tudjuk, mennyire gyengültek vagy erősödtek, de arra készülünk, hogy hazai pályán majd ők szeretnének irányítani. Szeretnénk most is harcos meccset játszani a fővárosiakkal, amiben akár egy jó eredmény is benne lehet.

Az első bajnokit tehát október 14-én vasárnap 18 órától játsszák a Titánok idegenben az OHA ellen, míg hazai pályán először október 28-án szerepelnek a Szeged ellen.