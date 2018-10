Kanizsai induló a teqball ob-n

A fővárosi Testnevelési Egyetemen rendezték az egyre népszerűbb teqball sportág országos bajnokságát, melynek Pál Dávid személyében kanizsai indulója is volt.

A program első napján a páros versenyeit bonyolították le és Dávid a keszthelyi Komoróczi Kristóffal az oldalán 21 másik páros mellett nevezett. Csoportjukból másodikként jutottak tovább, majd a négy közé jutásért is vették az akadályt. De az elődöntőben, majd a harmadik helyért rendezett meccsen is vereséget szenvedtek, így negyedikek lettek.

Az egyéni versengés során a játszmák egyszer 20 pontig tartottak a csoportmeccsek alatt, és összesen 20 játékos versenyzett, hogy győztesként a magyar színeket képviselhesse az októberi, franciaországi Világkupán, melyet Reimsben rendeznek meg. Pál Dávid csoportelsőként jutott tovább, a negyeddöntőt is nyerve pedig már az elődöntőben járt. A négy között is jól helyezte a labdát a kanizsai futballista, a fináléban pedig lábteniszes jó ismerősével, Sipos Árpáddal csaphatott össze. Színvonalas meccset hozott a finálé, ami Sipos 2-0-s győzelmével zárult.

– A helyszínen derült ki, hogy az ob-n néhányunk számára már új szabályok szerint játszanak, így erre is fel kellett készülnünk – mondta el Pál Dávid. – Igazából egy éve kezdtem el teqballozni, még Balatonfenyvesen, és a tavalyi szezon közben 2-3 hetente, az idei nyáron azonban egy héten már többször is játszottunk. Ennek pedig az idei ob-n meg is lett az eredménye.