Január elején jubilál a X. Szív Szerszámsziget huszonnégy órás labdarúgó-viadal

ZalaKerek évfordulóhoz érkezik a Szív Szerszámsziget 24 órás teremlabdarúgó torna, melyet január 4–5-én tizedik alkalommal rendeznek meg az egerszegi Zalakerámia Sportcsarnokban. Az előkészületekről tartottak kedden sajtótájékoztatót a szervezők.

Elsőként Luki András, a torna egyik ötletgazdája és máig egyik főszervezője úgy fogalmazott: tíz éve mertek nagyot álmodni, ami valósággá vált. Elmondta: az elmúlt tíz évben sok munkát és energiát fektettek abba, hogy a torna megmaradjon, de örömteli volt minden perc, amit a szervezésre fordítottak. A 24 csapatos mezőny létszáma egyébként még nem telt be, de biztosak benne, hogy a december 17-i nevezési határidőig teljes lesz a mezőny. Ahogy az a korábbi években is rendre megtörtént.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere szerint amatőr szervezésből vált egy profi tornává a 24 órás viadal, ami annak is a bizonyítéka, hogy a torna gazdái remek munkát végeztek. Ahogy a város első embere fogalmazott, a Szív Szerszámsziget torna több mint egy átlagos hagyományos viadal, hiszen értéket is teremtett. Az alapötlet, hogy az elhunyt zalai és magyar sportolókra is emlékezzenek, máig az egyik fő vonzereje a kupának.

Papp Gábor a névadó támogató Szerszámsziget Kft. vezetője arról beszélt, hogy sok minden történt az elmúlt tíz év alatt kezdve attól, hogy az Apáczai ÁMK után már a Zalakerámia Sportcsarnok a helyszíne tornának. A pénteken este kezdődő és másnap estig tartó non-stop meccsfolyamot mindig szerették volna kiegészíteni más programokkal, s ez nem lesz másként január elején sem. A szombat délutáni szünetben gyermektornát rendeznek az esti döntőt követően pedig a ZTE, az FTC és a Nagykanizsa öregfiúk mérkőzéseivel zárul a viadal.

Udvardi András a kupa másik ötletgazdája és tornaigazgatója a lebonyolítás menetét ismertette, továbbá elmondta: négy dedikált mez is árverésre kerül jótékony céllal.

Kettőt az FTC hoz majd magával, kettő pedig – Gellei Imre korábbi szövetségi kapitány jóvoltából – a magyar öregfiúk-válogatott tagjainak aláírásával lesz ellátva (ezeket a sajtótájékoztatón be is mutatták). Licitálni lehet rájuk, a bevételt pedig a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai- és gyermekosztályának ajánlották fel, további jótékonysági céllal a Bogáncs állatmenhelyet és a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesületet is támogatják.

